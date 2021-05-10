Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, вероятно, в диапазоне 4200-4240п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4200-4240 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает демонстрировать "медвежью" дивергенцию, но MACD начинает постепенно выходить из "красной зоны". Индекс широкого рынка завершил предыдущую сессию выше исторического максимума (4219 пунктов), поэтому сценарий продолжения роста является наиболее вероятным с технической точки зрения. Ближайшей целью покупателей является уровень 4270 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что в фокусе внимания инвесторов находится ситуация с кибератакой на ведущего американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, которая произошла в пятницу. Также инвесторы продолжают оценивать неожиданно слабые данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу.

"Ввиду скорого завершения сезона отчетности полагаем, что дальнейшая динамика американского фондового рынка будет зависеть от данных по инфляции, публикация которых пройдет на текущей неделе", - отмечает Денисламов.

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