.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, вероятно, в диапазоне 4200-4240п - "Фридом Финанс"
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле в РФ замедлилась до 0,6%
В России в апреле рост потребительских цен замедлился до 0,6% после 0,7% в марте, сообщил Росстат. Инфляция совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция снизилась до 5,5%
 
ЦБ намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников
Банк России работает над законопроектом, принятие которого может увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств в несколько раз. Первая предполагаемая новация - автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же...
 
Цифровой рубль будет неудобен в использовании для россиян - инвесторы
Значительная часть российских инвесторов считают, что цифровой рубль будет неудобен в использовании для населения, свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Investing.com. Так, 38% респондентов заявили, что относятся к инициативе по...
 
Роструд на базе "Работы в России" хочет создать хаб вакансий
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) потратит 457 млн рублей на доработку системы "Работа в России", сообщает "Коммерсантъ". Речь идет об общероссийской базе вакансий и резюме, сейчас в ней зарегистрировано 10 млн пользователей и...
 
10 мая 2021 года 15:22

Индекс S&P 500 проведет торги в понедельник, вероятно, в диапазоне 4200-4240п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в понедельник, вероятно, в диапазоне 4200-4240 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в восходящем тренде. Индикатор RSI продолжает демонстрировать "медвежью" дивергенцию, но MACD начинает постепенно выходить из "красной зоны". Индекс широкого рынка завершил предыдущую сессию выше исторического максимума (4219 пунктов), поэтому сценарий продолжения роста является наиболее вероятным с технической точки зрения. Ближайшей целью покупателей является уровень 4270 пунктов", - указывает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Эксперт отмечает, что в фокусе внимания инвесторов находится ситуация с кибератакой на ведущего американского оператора трубопроводов Colonial Pipeline, которая произошла в пятницу. Также инвесторы продолжают оценивать неожиданно слабые данные по рынку труда США, опубликованные в пятницу.

"Ввиду скорого завершения сезона отчетности полагаем, что дальнейшая динамика американского фондового рынка будет зависеть от данных по инфляции, публикация которых пройдет на текущей неделе", - отмечает Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
11 мая 2021 года 15:51
Цена акций Amazon может достигнуть $3468 на горизонте года - "Фридом Финанс"
Котировки акций Amazon.com Inc. могут достигнуть уровня в $3468 за штуку на горизонте до года, считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Котировки акций Amazon в понедельник теряли около 3%, что было связано с фиксацией прибыли в технологичных бумагах. В текущий момент цена бумаги...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 15:28
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "Северсталь", "Газпром", "НЛМК", TCS Group и "М.Видео", говорится в комментарии инвесткомпании. "Цены на г/к прокат в черноморских портах повысились на 1,5% - до рекордного уровня в...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 15:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции AirBnb с целью $170
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AirBnb с целью $170 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $140, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Бумага снизилась к сильному уровню поддержки. Открывать...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 14:47
Инвесторам стоит обратить внимание на акции транспортных компаний - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции транспортных компаний, в частности, "Аэрофлота", Global Ports, НМТП, Globaltrans. "Аэрофлот" в 2020г перевез лишь половину пассажиров по сравнению с 2019г. При этом грузовые перевозки не прерывались из-за пандемии, и...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 330 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 330 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: 290 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк является одним из лидеров по скорости...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 14:01
Рубль может возобновить укрепление в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль вновь попробует укрепиться ниже 74 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Прошлая неделя была позитивной для рубля несмотря на более низкую активность торгов из-за длительных майских праздников, - отмечают аналитики банка. - Основной причиной позитива...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 13:40
BCS Express закрыл торговую идею: покупать акции Regeneron с целью $525
BCS Express закрыл торговую идею "покупать акции Regeneron Pharmaceuticals от уровня $450 с целью $525 за штуку" на срок 6 месяцев, открытую 15 марта 2020 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Принято решение о досрочном закрытии инвестидеи с доходностью 10,4% по цене $497. Компания на...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 13:19
Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 4130-4180 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка не сумел удержаться выше 4200 пунктов, что может...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 12:51
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций AbbVie
Аналитики "Финама" отмечают, что рекомендация "покупать акции AbbVie с целью $120,09 за штуку" от 5 марта 2021 уже принесла инвесторам более 10% доходности и сохраняет потенциал 3,33% от текущих котировок, говорится в комментарии инвесткомпании. Одна из крупнейших американских фармацевтических...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 12:25
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 и ОФЗ 26233 - Уралсиб
Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году и ОФЗ 26233 с погашением в 2035 году, говорится в обзоре Уралсиба. "По нашему мнению, на этой неделе Минфин возобновит первичные аукционы (наверное, вновь с лимитами), на которых могут быть предложены длинные...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 12:03
Возможно снижение рынка акций США во вторник - BCS Express
Возможно продолжение снижения на американском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии BCS Express. "Неделя на американском рынке акций началась с волны распродаж, главным образом вновь оказался под ударом высокотехнологичный сектор. Мы продолжаем наблюдать большую...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 11:45
Рынок акций РФ утром просел ниже 3650п по индексу Мосбиржи во главе с упавшим на отсечке Сбербанком
Москва. 11 мая. Рынок акций РФ утром во вторник просел вслед за упавшими в начале недели мировыми фондовыми площадками и подешевевшей нефтью (Brent ушла ниже $67,7 за баррель); индекс Мосбиржи откатился ниже 3650 пунктов во главе с упавшими акциями Сбербанка после отсечки на бирже дивидендов (выплаты за 2020 год - 18,7 рубля на акцию каждого типа).    читать дальше
.
11 мая 2021 года 11:43
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Merck & Co
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" акции Merck & Co. с целевой ценой $90,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8%, говорится в комментарии инвесткомпании. Фармацевтическая компания Merck & Co. опубликовала результаты за 1К21. Очищенный EPS за январь-март составил $ 1,40 (-6,7%...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 11:18
Возможно укрепление рубля до 73-74 руб./$1 на текущей неделе - "Локо-Инвест"
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 73-74 руб./$1 на текущей неделе, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста". "Наши ожидания сохранения благоприятного внешнего фона и возврат с выходных локальных игроков допускают возвращение курса рубля в диапазон 73-74 руб./$1 уже на текущей...    читать дальше
.
11 мая 2021 года 11:01
Восстановление спроса на золото маловероятно в ближайшее время - Julius Baer
Восстановление спроса на золото, как и в целом на безопасные активы, маловероятно в ближайшее время, полагает глава отдела исследований Next Generation банка Julius Baer Карстен Менке. "Благодаря мерам со стороны Федеральной резервной системы США по сохранению стимулирующей денежно-кредитной...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.