Рост рынка акций утром забуксовал, растут бумаги золотодобытчиков и упали расписки Ozon

Москва. 10 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов в понедельник забуксовал в росте на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти. Лидируют в откате расписки Ozon, но растут бумаги золотодобывающих компаний на фоне подорожавшего золота.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3682,31 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1576,65 пункта (-0,05%); цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,7%.

Доллар подешевел до 73,56 рубля (-0,22 рубля).

Подешевели расписки Ozon (-3,7%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "Московской Биржи" (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,3%), бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%).

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин, промышленные металлы в начале мая продемонстрировали настоящее ралли: медь в понедельник достигла исторического пика $10740 за тонну (металл от минимумов марта 2020 года подорожал почти на 150%), алюминий поднялся до нового 3-летнего максимума, цинк впервые с июня 2018 года стоит дороже $3000, а свинец ($2220 за тонну) достиг максимума с октября 2019 года.

В США инвесторы были удивлены цифрами опубликованного отчета по занятости, которые оказались существенно ниже прогнозных оценок. На этом фоне выросли не только котировки казначейских облигаций (доходность сократилась), но и акции технологических компаний, поскольку активная ротация в циклические бумаги приостановилась.

В США приближается летний автомобильный сезон. Нефтеперерабатывающие заводы готовятся к увеличению спроса на бензин, загрузка мощностей НПЗ растет. США и Великобритания - две развитые страны с высоким процентом вакцинации населения. Это доказывает, что успешная программа общенациональной вакцинации подстегивает экономическую активность. Это может стимулировать развитые страны Европы прилагать больше усилий для реализации вакцинации на своей территории.

На нефтяном рынке текущие цены обеспечены сделкой ОПЕК+. Альянс в соответствии с установленными договоренностями постепенно снимает ограничение поставок. Инвесторы впечатлены высоким уровнем соответствия условиям соглашения со стороны стран-участников сделки, что обеспечивает поддержку ценам.

С другой стороны, есть и негативные факторы. В Индии (третий по величине импортер нефти в мире, крупнейший потребитель дизеля) сохраняется сложная коронавирусная ситуация, правительство страны ожидает, что пик новой вспышки пандемии пройдет в ближайшее время. Иран в этом году может значительно нарастить производство. Индия является одним из ключевых покупателей иранской нефти, но новая волна пандемии может сдержать рост иранских поставок, считает Шульгин.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, прошлую "праздничную" неделю российский рынок акций провел довольно оптимистично, прибавив 3,9% по индексу МосБиржи. Основным драйвером роста стало продолжение ралли в ценах сырьевых активов. Под конец недели отечественных инвесторов поддержал американский рынок, отыгравший ростом негативную статистику по безработице, вселившую надежду на то, что ФРС не будет в таких условиях скоро сворачивать стимулирующие программы.

В понедельник внешний фон способствует сохранению оптимизма: подрастают американские фьючерсы, в "зеленой" зоне торгуются промышленные и драгоценные металлы, дорожает нефть. Сопротивление по индексу МосБиржи расположено около 3715 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего канала. В понедельник последний день с дивидендами торгуются акции Сбербанка. Рисков переходить отсечку реестра нет, Сбербанк (MOEX: SBER) традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп".

В пятницу возобновился активный спрос на акции черных металлургов. Но до объявления претензий ФАС покупать их рискованно. По логике вещей, сталевары подняли внутренние цены не выше прироста мировых, поэтому претензий к ним вообще быть не должно. Однако стоит дождаться решения ФАС и зарезервировать деньги на усреднение позиций по акциям сталеваров в случае их сильной просадки. Менее рискованным является наращивание позиций по золотодобытчикам. Не исключено, что при обострении страхов всемирной инфляции крупные фонды вновь сосредоточатся на покупке лучшей защиты от обесценивания денег и разгонят золото в район исторических максимумов, полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,7-0,9%, Dow Jones (+0,7%) и S&P 500 (+0,7%) обновили рекордные максимумы.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 266 тыс. (ожидался рост на 978 тыс.), а безработица выросла до 6,1% (ожидалось снижение до 5,8% с 6%). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что неожиданно слабое увеличение числа рабочих мест в США в апреле показывает, насколько далека американская экономика от понятия о "полной занятости"

Инвесторы рассчитывают, что слабые данные по рынку труда способствуют сохранению мягкой денежно-кредитной политики ФРС, включая низкие процентные ставки, пишет CNBC. Акции технологических компаний, для которых благоприятны низкие процентные ставки, в пятницу подорожали после публикации статданных.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE растет на 0,2%, DAX, CAC40 просели на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,05%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на фоне перебоев в работе американского трубопровода Colonial Pipeline после кибератаки; цена Brent находится на $0,4 выше уровня закрытия основных торгов акциями на Мосбирже в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,68 за баррель (+0,6% и +0,3% в пятницу), июньская цена WTI - $65,27 за баррель (+0,6% и +0,3% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 2,1%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Хакерская атака парализовала Colonial Pipeline, через который поставляется около 45% бензина и дизельного топлива, потребляемых на восточном побережье США, 7 мая. Его работа все еще не восстановлена.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 8 единиц - до 448 установок.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+14,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+9,1% и +9,4% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+6,6%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+3,5%), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+3%).

Подешевели бумаги "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-4,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-4,4%), акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,97 млрд рублей (из них 3,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,51 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 1,24 млрд рублей на акции "Норникеля").