Sber CIB внес изменения в топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB внес изменения в топ российских компаний, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время, включив в него акции только двух секторов - нефтегазового и металлургического, говорится в комментарии инвестбанка.

"Рынок оценивает сталелитейные компании так, словно цена на сталь стоит на 20-30% ниже фактического уровня. Дивидендная доходность компаний сектора в 2021 году может составить около 25%", - пишут эксперты.

"Благодаря вертикально-интегрированной модели бизнеса со сбалансированной структурой продаж в России и за рубежом "Северсталь" - бенефициар рекордных цен на железную руду и растущих цен на сталь. Дивидендная доходность бумаги в текущем году может составить 23%", - указывают аналитики инвестбанка.

"ММК", по мнению экспертов Sber CIB, является главным выгодоприобретателем роста цен на сталь в России после возобновления строительного сезона. Прогноз по дивидендной доходности - 24%.

"НЛМК" полностью самообеспечен железной рудой и не имеет собственного производства коксующегося угля, где цены сейчас значительно ниже уровней последних лет. Благодаря этому затраты компании по-прежнему очень низкие. Прогноз дивидендной доходности, по оценке экспертов инвестбанка - 27%.

"Российский нефтегазовый сектор выделяет на фоне конкурентов в мире двухзначная дивидендная доходность. Ожидаем, что в 2022 году она составит 12%", - указывают аналитики Sber CIB.

Эксперты оставили в топ-списке компаний "Газпром". "Цены на газ в Европе в начале текущего года достигли уровней двухгодичной давности, и рынок ждёт их дальнейшего роста. Дивидендная доходность "Газпрома" должна составить 12% в 2022 году и может превысить 15% в 2025 году", - отмечают они.

"Роснефть" получает больше всего налоговых льгот в секторе. Кроме того, обращают внимание аналитики Sber CIB, из-за высокой долговой нагрузки денежные потоки и прибыль "Роснефти" будут расти быстрее, чем у других компаний сектора в 2021-2022 году, за счёт эффекта низкой базы.

"В прошлом году из-за падения спроса на газ в Китае "ЛУКОЙЛ" приостановил добычу в Узбекистане. Сейчас он её практически вернул на прежние уровни и догоняет свои аналоги по дивидендной доходности. Также у компании растёт рентабельность переработки и сбыта", - пишут эксперты инвестбанка.

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