Потенциал роста цены на нефть ограничен из-за ситуации с COVID-19 в Индии - "Финам"

Ситуация с COVID-19 в Индии ограничивает потенциал роста цены на нефть марки Brent в настоящее время, говорится в комментарии "Финама".

"Оптимистичным настроениям на рынке "черного золота" способствуют новости из Европы, где продолжающаяся вакцинация позволяет странам снимать некоторые карантинные ограничения в туристический сезон. Это дает шансы экономике региона возобновить рост. В то же время потенциал роста цен ограничен ускоренным распространением коронавируса в Индии, которая является третьей в мире страной по объемам импорта нефти. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в этой стране не позволяет котировкам достигнуть цели на отметке $70 за баррель нефти марки Brent", - отмечают эксперты "Финама".

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