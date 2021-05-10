Рубль может продолжить укрепление в ближайшие недели - BCS Express

Рубль может продолжить укрепление к доллару и евро в ближайшие недели при сохранении благоприятной политической конъюнктуры, полагает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"В прошлом году при текущем уровне цен на нефть валютная пара USD/RUB находилась в районе 61-62 руб./$1, а валютная пара EUR/RUB - 68-69 руб./EUR1. Рассчитывать на возвращение инструментов к этим уровням не приходится, однако потенциал для укрепления рубля достаточно широкий. С технической точки зрения, ближайшей целью для USD/RUB выступает мартовский минимум 72,5-73 руб./$1, для EUR/RUB - уровень 88,5 руб./EUR1", - указывает аналитик в комментарии инвесткомпании.

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