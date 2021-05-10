AbbVie, PepsiCo и NextEra Energy - дивидендные бумаги с достаточно высоким допдоходом - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции AbbVie, PepsiCo Inc. и NextEra Energy, как на дивидендные бумаги с достаточно высоким дополнительным доходом в долгосрочной перспективе, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Если реинвестировать дивидендные поступления много лет подряд, то сильные акции способны принести большую доходность, чем предполагает изменение котировок бумаг, отмечает эксперт инвесткомпании Оксана Холоденко. В таких бумагах, как правило, указывает она, меньше рисков, чем в "историях роста".

Аналитик предлагает инвесторам рассмотреть акции трех американских "дивидендных аристократов" (компаний, увеличивающих выплаты не менее 25 лет подряд).

Первая компания - AbbVie (биофармацевтическая компания c капитализацией $201 млрд). Формально появилась в 2013 году после разделения Abbott Laboratories, поэтому есть два варианта дивидендной истории - за 49 лет и за 8 лет, отмечает Холоденко.

AbbVie владеет сильной линейкой лекарств, находящихся в процессе разработки и испытаний, включая сегмент онкологии. В 2020 году компания запустила в продажу два потенциальных мегахита - препарат от псориаза Skyrizi и средство от ревматоидного артрита Rinvoq. Покупка производителя ботокса Allergan также поможет AbbVie диверсифицировать бизнес, полагает аналитик инвесткомпании.

"Маржа чистой прибыли (рентабельность продаж, 38,9%) AbbVie превышает медианное значение по конкурентам. Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается прирост прибыли 4,2% на акцию среднем в год. Помимо выплаты дивидендов, компания часто прибегает к buyback. Кредитный рейтинг компании инвестиционный, на три ступени выше спекулятивных значений по версии агентства S&P. Это позволит предприятию рефинансировать задолженность в случае необходимости", - отмечает эксперт BCS Express.

Рисками для компании, по мнению аналитика, являются растущая конкуренция и возможность неблагоприятных результатов испытаний новых препаратов. В 2023 году на рынок США выйдут более дешевые аналоги ключевого препарата компании (Humira).

Вторая компания - PepsiCo Inc. (производитель прохладительных напитков, закусок и прочих продуктов питания с 60-летней историей, дивидендная история - 48 лет).

"По сравнению с Coca-Cola Co. обладает более диверсифицированной линейкой продуктов. Компания имеет значительный потенциал на развивающихся рынках, включая Китай, Индию и Латинскую Америку. Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается прирост прибыли 9,2% на акцию среднем в год", - отмечает Холоденко.

Возможным риском для компании эксперт считает спад интереса на североамериканском и европейском рынках к традиционным прохладительным напиткам. Также отмечается, что долговая нагрузка PepsiCo достаточно высокая: соотношение Долг/ Собственный капитал составляет 333%, учитывая, что умеренным значением считается не более 70-80%. Показатель Чистый долг/EBITDA при этом составляет невысокие 2,6.

Третья компании - NextEra Energy (крупнейшая электроэнергетическая компания в США, дивидендная история - 25 лет).

"Компания заключила долгосрочные контракты на поставку энергии другим энергопредприятиям и конечным пользователям. Это способствует получению стабильных источников доходов. NextEra активно инвестирует в возобновляемую энергетику, включая солнечные и ветряные технологии. Компания надеется, что эти вложения позволят ей в ближайшие годы генерировать стабильные доходы. В период 2020-2022 гг. запланировано $50-55 млрд расходов на инфраструктуру", - отмечает Холоденко.

Маржа чистой прибыли (рентабельность продаж, 27,4%) превышает медианное значение по индустрии (14,8%). Согласно прогнозу Refinitiv, на ближайшую пятилетку предполагается прирост прибыли 8,4% на акцию среднем в год.

Риском для компании эксперт BCS Express считает достаточно высокие значения мультипликаторов. Показатель PEG (P/E, скорректированная на ожидания по динамике EPS) равна 3,4. При прочих равных условиях, отмечает аналитик инвесткомпании, о привлекательности бумаг свидетельствует PEG ниже 1.

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