Рынок акций РФ завершил праздничную неделю ростом, обновили максимумы индекс Мосбиржи, Сбербанк и Русал

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подогретой слабой статистикой по рынку труда США, сдерживающим фактором выступила просевшая в конце недели нефть из-за опасений за спрос в условиях второй волны пандемии в Азии; обновили максимумы индекс Мосбиржи, акции Сбербанка и раллировавшие бумаги "Русала" на фоне роста цен на алюминий.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3682,69 пункта (+0,7%, максимум сессии и новый пик - 3688,81 пункта), индекс РТС - 1577,51 пункта (+1,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,3%.

Доллар упал до 73,57 рубля (-0,66 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 3,9-6,2%, доллар подешевел на 1,64 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,3%), UC Rusal (+4%, до 55,7 рубля), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,6%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,7% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Стоимость алюминия в пятницу выросла до $2540 за тонну (+2,1%) - максимума с апреля 2018 года, когда цена на металл поднималась до $2718 за тонну из-за санкций против "Русала". В начале текущей недели международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) "РусАла" до "BB-" с "B+", прогноз рейтинга - "стабильный".

Подешевели акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Как отмечает аналитик ГК "Финам" Артемий Шамшуков, повышенный спрос на алюминий делает акции "Русала" одними из лидеров торгов второй день подряд - металл растет на фоне продолжающегося напряжения между Австралией и Китаем вместе с глобальной нехваткой алюминия.

Рост рынка в целом обусловлен позитивным внешним фоном фондовых рынков Европы, а также рекордно низкими показателями первичных заявок по безработице с начала пандемии в США. Главной макроновостью для глобальных рынков капитала в пятницу стали данные по рынку труда США за апрель, оказавшиеся хуже ожиданий.

С технической точки зрения индекс МосБиржи подошел к уровню сопротивления, который сформирован верхней границей среднесрочного восходящего тренда (3688 пунктов). Уровнем поддержки выступает как линия нижней границы тренда, так и 50-дневная скользящая средняя - 3527 пунктов. На ограниченный потенциал роста в краткосрочной перспективе указывают стохастические линии, которые устремились в зону перекупленности, полагает Шамшуков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, нефть в конце недели просела, но рынок акций РФ продолжил рост на ожиданиях позитивных сдвигов в плане ослабления геополитической напряженности между США и Россией после планируемой июньской встречи Путина и Байдена. Росту помогает то, что на российском фондовом рынке почти нет "пузырей".

Пандемия усилила инфляционные ожидания и усугубила экономическое неравенство, поскольку бедные люди теряют свои доходы, а более обеспеченные люди становятся богаче. В будущем все эти проблемы приведут к потрясениям и возможно к революциям, но сейчас, в преддверии праздника 9 мая, лучше думать о хорошем.

На графике нефти потенциально может быть фигура "двойная вершина" от уровня $71,38 за баррель Brent. Цены на нефть с 23 марта двигаются в рамках узкого восходящего коридора. Играть на понижение от верхней границы этого коридора это настоящее искусство, потому что в такие моменты кажется, что верхняя граница коридора будет пробита и цены перейдут в более агрессивный повышательный коридор. Для золота сильным сопротивлением выступает уровень $1860 за унцию. Индикаторы на дневных графиках просигнализировали о его перекупленности.

Акции Сбербанка продолжают рост, тут потенциал подъема сохраняется с целями 440-450 рублей в течение полутора лет. Пока же на недельных графиках индикаторы сигнализируют от перекупленности Сбербанка, поскольку рост котировок продолжается четвертый месяц подряд. На графике есть уровни поддержки 277 и 260 рублей.

Безработица в США в апреле выросла до 6,1%. Довольно странные цифры на фоне декларируемого бурного восстановления экономики, но для фондового рынка такие цифры - это хорошо. Никаких намеков в июне от ФРС на ужесточение монетарной политики можно и не услышать. Индекс S&P500 растет пятый квартал подряд, коррекция к этому масштабному росту может быть значительной, считает Верников.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, продолжение покупок акций Сбербанка, обновивших максимумы, выглядит логичным: в понедельник бумага последний день будет с дивидендами. Сбербанк (MOEX: SBER) традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп", и нет причин, чтобы нарушить эту традицию в текущем году.

В отличие от Сбербанка особых поводов для покупки акций "Газпрома" нет. Цены на газ падают с приходом тепла, уже в Европе все активнее и активнее звучат слова о необходимости "похоронить" "Северный поток 2". Поэтому взгляд на "Газпром" (MOEX: GAZP) более пессимистичен, хотя стоит помнить, что часто бурный рост бумаг концерна является предвестником коррекции.

Цены на золото преодолели район $1800-1820 за тройскую унцию, что может придать котировкам технические силы для ускорения роста. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум - осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит "Полюс".

В целом индекс МосБиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к этому сопротивлению, считает Антонов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" обратили внимание на вышедший в США отчет Федрезерва о финансовой стабильности, в рамках которого было отмечено, что растущий аппетит инвесторов к риску на различных рынках активов завышает их оценки и создает уязвимости для финансовой системы США. В этих условиях стоимость некоторых активов может сильно снизиться в случае смены риск-аппетита, о чем предупредила глава комитета по финансовой стабильности ФРС Лейл Брейнард.

В пятницу в США вышли данные по рынку труда США, оказавшиеся слабыми. На фоне усиливающих рисков ускорения инфляции сильные статданные могли бы выступить фактором коррекции для фондовых индексов, учитывая возможности более раннего ужесточения монетарной политики, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,9%, Dow Jones (+0,9%) достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 4,3% и снижения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

В пятницу в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,5-1,3%) и США (индекс S&P 500 прибавил 0,8%).

Китай в апреле увеличил импорт на максимальные за 10 лет 43,1% в годовом выражении ($221,07 млрд), объем экспорта вырос на 32,3% (до $263,92 млрд), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ). Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго - на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье, отмечает MarketWatch.

Промпроизводство в Германии в марте выросло на 2,5%, ожидалось повышение на 2,3%.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике страны в апреле увеличилось на 266 тыс. (ожидался рост на 978 тыс.), а безработица выросла до 6,1% (ожидалось снижение до 5,8% с 6%). Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Слабые данные по рынку труда США сокращают ожидания возможного ужесточения монетарной политики Федрезерва в ближайшее время, что позитивно для фондовых площадок.

На нефтяном рынке цены вечером вернулись к попыткам роста после просадки накануне, цена нефти Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,27 за баррель (+0,3% и -1,3% в четверг), июньская цена WTI - $64,82 за баррель (+0,2% и -1,4% накануне).

Подъем нефтяного рынка ограничен второй волной пандемии коронавируса в Индии, где уже больше двух недель ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. Власти Японии из-за распространения COVID-19 продлили режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хиого до конца мая и ввели его еще в двух префектурах - Айти и Фукуоке, сообщает телеканал NHK со ссылкой на японского премьера Ёсихидэ Сугу.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+13,7%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+9,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+5%), ГДР MDMG (MOEX: MDMG) (+4,6%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+4,4%), "Московского кредитного банка" (+2,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-5,5% и -6,8% "префы"), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-2,1%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,6%), акции "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 81,21 млрд рублей (из них 16,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,44 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,36 млрд рублей на акции "Норникеля").