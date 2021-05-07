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07 мая 2021 года 19:28

Рынок акций РФ в межпраздничные майские дни возобновил ралли и обновил пик Мосбиржи

Рынок акций РФ в межпраздничные майские торговые дни возобновил ралли на фоне роста нефти и обновил максимум по индексу Мосбиржи, также поддержку оптимизму оказывали ожидания подготовки встречи в июне президентов США и России. Индекс Мосбиржи впервые превысил рубеж 3680 пунктов, индекс РТС протестировал 1577 пунктов и достиг уровня февраля 2020 года.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 29 апреля по 5 мая составил $40 млн по сравнению с $20 млн ранее (26-я неделя притока). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток средств в размере $20 млн против ушедших ранее $10 млн.

В период с 4 по 7 мая индекс МосБиржи вырос на 3,9% и составил 3682,69 пункта, индекс РТС прибавил 6,2% и достиг 1577,51 пункта на фоне снижения доллара до 73,57 руб./$1 (-1,64 рубля) и подорожавшей июльской нефти Brent до $68,27 за баррель (+2,8%).

Рынок акций РФ начал межпраздничную майскую неделю с роста 4 мая вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $69 за баррель) в ожидании увеличения спроса на сырье, при этом сдерживающим" быков" фактором выступили негативные сигналы с западных фондовых площадок. Индекс МосБиржи поднялся в район 3580 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ВТБ (+5,6%) и "Квадры" (+21,9% и +25,6% "префы"), обновили максимум бумаги Сбербанка (+1,2%).

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил 3 мая, что администрация США предпочла бы наладить стабильные отношения с Россией и сделает это, если и Москва возьмет именно такой курс. Блинкен отметил, что у президента США Джо Байдена будет возможность "напрямую поговорить об этом, когда он встретится с президентом Путиным".

Глава Федрезерва США Джером Пауэлл заявил 3 мая, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно. Нефть выросла на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса на топливо в США и Европе в связи с ослаблением карантинных мер, хотя ухудшилась ситуация с распространением коронавируса в Индии (по количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США).

Страны ОПЕК+ с 1 мая начали постепенное увеличение добычи нефти - в этом месяце участникам нефтяной сделки позволено нарастить производство на 350 тыс. б/с. С учетом возврата на рынок добровольно сокращенных объемов нефти Саудовской Аравии рост добычи в мае составит 600 тыс. б/с.

В среду рынок акций РФ ускорил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия ряда карантинных ограничений в Европе и США, несмотря на продолжающуюся пандемию COVID-19 в Индии; "быки" разогрели индекс МосБиржи до нового рекорда выше 3640 пунктов, при этом лидировали в росте акции "Мечела" (+7,7%) и "Сургутнефтегаза" (+4,2%), Сбербанк (+1,5%) обновил максимум.

Локальное давление на рынки оказало заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Федрезерву США, возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики в случае реализации программ бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая. Губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

В США в среду вышла статистика по рынку труда, не оправдавшая ожиданий: индекс занятости в производственном секторе (ADP Employment) в апреле показал 742 тыс. новых рабочих мест при прогнозах роста на 850 тыс. после 517 тыс. в марте.

Нефть Brent поднялась к $69,3 за баррель на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона, а также на фоне статистики о сокращении запасов нефти в США. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 7,99 млн баррелей, тогда как ожидалось снижение на 2 млн баррелей.

Президент США заявил о планах вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал отменить карантинные меры к 21 июня.

В четверг рынок акций РФ продолжил рост к новым высотам на благоприятной внешней конъюнктуре, индекс МосБиржи обновил максимум и протестировал рубеж 3660 пунктов, в лидеры роста вошли бумаги ПАО "Полюс" (+4,2%) на фоне роста золота и обновившие максимумы акции "Мосбиржи" (+2,4%) и Сбербанка (+2,3%).

"Бычий" настрой на внешних площадках немного ослаб перед пятничной публикацией апрельского отчета по рынку труда в США - игроки предпочли проявить осторожность. Банк Англии сохранил без изменений ставку и объем программы покупки активов на фоне признаков восстановления экономики после вызванного пандемией коронавируса спада (ставка осталась на уровне 0,1%, ориентир программы скупки активов - 895 млрд фунтов).

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федрезерва, ни давать ему рекомендации.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

В пятницу рынок акций РФ продолжил подъем, индекс МосБиржи обновил максимум и протестировал 3688 пунктов, РТС превысил 1577 пунктов (максимум с февраля 2020 года); обновили максимумы акции Сбербанка (+1,7%) и поднялись к новым вершинам бумаги "Русала" (+4%) на фоне ралли цен на алюминий (+2,1%), достигших уровней апреля 2018 года.

К вечеру подъем акций приостановился из-за угасания оптимизма в нефти на фоне опасений за спрос в связи с нарастающей второй волной пандемии коронавируса в Индии, где уже больше двух недель ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса. Власти Японии из-за распространения COVID-19 продлили режим ЧС в Токио, Осаке, Киото и Хиого до конца мая и ввели его еще в двух префектурах - Айти и Фукуоке.

В период с 4 по 7 мая среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Полюс" (+13%), "Русала" (+10%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+8%); хуже рынка оказались акции "Акрона" (-3%), "Соллерса" (-2%), "МРСК Северо-Запада" (-2%).

Динамика рынка акций РФ во второй декаде мая будет определяться колебаниями нефти на фоне эпидемиологической обстановки в различных регионах мира, а также санкционной риторикой Запада в отношении России. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3600-3720 пунктов, для индекса РТС - 1500-1650 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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