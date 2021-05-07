Цены евробондов РФ подросли за неделю благодаря высокой нефти и снизившимся геополитическим рискам

Москва. 7 мая. Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли по итогам межпраздничной недели благодаря высокой нефти, снизившимся геополитическим рискам, а также стабильной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом "длинные" выпуски US Treasuries подросли в цене за пять дней, в то время как изменения котировок остальных американских бумаг были незначительными, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов в "коротком" и среднесрочном сегментах, отмечают эксперты.

Активность торгов на рынке отечественных евробондов на прошедшей неделе была крайне низкой, так как не все участники рынка участвовали в торгах в межпраздничный период. Вместе с тем наблюдавшееся в начале недели падение акций компаний технологического сектора США привело к росту спроса на "защитные" активы, каковыми традиционно считаются US Treasuries. Это стимулировало некоторый спрос и на российские еврооблигации, но значимого ценового роста не получилось в силу низкой ликвидности рынка. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в понедельник заявил, что перспективы роста американской экономики улучшились на фоне вакцинации и благодаря бюджетным стимулам, однако он подчеркнул, что экономическое восстановление идет неравномерно.

Американские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленные изменения по итогам торгов во вторник. При этом индикатор Nasdaq завершил торги максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний. Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Дополнительную поддержку рынку еврооблигаций России оказали также растущие цены на нефть, которые уверенно приближались к отметке $70 за баррель для сорта Brent. Кроме того, поддержку отечественным активам оказывали ожидания возможной скорой встречи президентов России и США. При этом в секторе американских казначейских обязательств отмечалась в целом стабильная динамика, в частности доходность десятилетних бумаг колебалась в середине недели в диапазоне 1,59-1,60% годовых. В результате доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась 5 мая на 3 базисных пункта, до 2,63% годовых.

В свою очередь цены на нефть росли на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона. Американский президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Тем временем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Министр финансов США Йеллен на мероприятии The Wall Street Journal заявила, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы, ни давать рекомендации Федрезерву.

Представители ФРС полагают, что инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. "Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил в ходе онлайн-конференции в среду председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен, выступившая на отдельном мероприятии в среду. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США. Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в ходе вебинара в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

В четверг рост котировок российских еврооблигаций продолжился благодаря снизившимся геополитическим рискам в ожидании возможной личной встречи президентов США и России. Уже с самого утра на рынке появились покупатели, готовые покупать даже "длинные" бумаги с повышенной волатильностью. Рост котировок в этом сегменте составил в среднем 0,5-0,7 процентного пункта. Кроме того, позитивным фактором для всех мировых долговых рынков было локальное снижение долларовых процентных ставок, в частности доходность десятилетних US Treasuries опустилась к отметке 1,55% годовых.

Конец недели для мировых долговых рынков, в том числе и для российских евробондов, вновь прошел на позитивной ноте. Спрос на US Treasuries, вслед за которыми потянулись и облигации emerging markets, простимулировала слабая статистика по американскому рынку труда за апрель, что соответственно будет сдерживать ФРС от активных действий по ужесточению денежно-кредитной политики. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось всего на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в апреле увеличилась до 6,1% с 6%. Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,07% и составила 115,72% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 7,5 пункта и 7 мая составил 169,5 базисного пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,85% - до 131,75% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 пункта - до 3,76% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,76%, до 127,1% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации практически не изменился и составил 194 базисных пункта), евробонды РФ с погашением в 2047 году выросли в цене на 1%, до 124,54% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 пункта - до 3,765% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году за неделю прибавил в цене 0,52%, подорожав до 111,4% от номинала (доходность снизилась на 10 базисных пунктов - до 2,245% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,36% - до 113,3% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 1,97% годовых). Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене всего на 0,04%, до 109,12% от номинала (их спред к US Treasuries сузился за пять дней на 3 пункта, составив 80,5 базисного пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе могут снизиться вслед за прогнозируемым новым витком роста доходности US Treasuries, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, новостной фон пока не дает поводов для устойчивого оптимизма в отношении облигаций развивающихся стран. Инвесторов настораживает наблюдаемое в последнее время ускорение заболеваемости COVID-19 в мире, особенно в Индии, и введение новых ограничений в отдельных странах. Мировые долговые рынки негативно также реагируют и на возможное скорое сворачивание стимулирующих программ и ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками для сдерживания инфляционных процессов. Кроме того, инвесторы продолжат пристально следить за новостями на санкционную тематику.

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