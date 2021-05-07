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07 мая 2021 года 18:12
Рубль может продолжить укрепление на следующей неделе - "Открытие Брокер"
Рубль может продолжить укрепление на следующей неделе, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. "Пятница стала одним из тех редких дней, когда абсолютно все 24 валюты развивающихся рынков демонстрируют укрепление к доллару. Возможно, к концу дня и текущей торговой недели ситуация изменится, но на момент старта торгов на Wall Street картина была именно такой. Рубль укреплялся к доллару на 0,6%, при этом USD/RUB торговался около 73,82 руб./$1, то есть ниже нижней границы диапазона 76,00-74,00 руб./$1, который мы указывали на текущую неделю. Поскольку Brent держится выше $68/барр., баррель североморского сорта в эквиваленте российской валюты стоит выше 5000 рублей", - отмечает Шульгин. Технической перекупленности рубля эксперт сейчас не наблюдает, поэтому в перспективе следующей недели курс, по его мнению, пока выглядит способным продолжить рост. Это особенно верно, если цены на нефть Brent не встретят встречных ветров и, воспользовавшись слабостью доллара, поднимутся выше $70/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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