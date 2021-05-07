BCS Express рекомендует обратить внимание на акции фармацевтических компаний США, в частности, Pfizer, Moderna и BioNTech, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Стало известно, что Белый дом продвигает идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Это может усилить конкуренцию в индустрии и способствовать снижению цен на препараты. Исходя из этого, в фокусе - фармацевтические компании", - отмечает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

Эксперт указывает, что акции Pfizer Inc. в четверг не дошли до уровня поддержки $37,5 и начали отскакивать. Котировка на четверг - $39,2. Важное сопротивление - $41. Холоденко предупреждает, что есть риски повторного тестирования $37,5.

"Акции Moderna Inc. в четверг провалились и вернулись к уровню сопротивления $160. Котировка на четверг - $160,5. Исходя из технического анализа, есть риски повторного тестирования уровня $150-145", - отмечает аналитик.

Также Холоденко указывает, что акции BioNTech в четверг уперлись в сопротивление $168. Более четкая зона - $170-177. С технической точки зрения бумаги могут вернуться в район $150.

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