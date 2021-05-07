Акции Роснефти, Интер РАО и Ростелекома будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Роснефти", "Интер РАО" и "Ростелекома" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Роснефть" опубликует финансовую отчетность по МСФО за IК21 одной из первых на российском рынке - 14 мая. В I квартале конъюнктура была благоприятной для нефтяников, средняя стоимость нефти в рублях составила около 4,6 тыс. за баррель против 3,1 тыс. в 2020г. В свете роста цен ожидается заметное улучшение финансовых результатов "Роснефти", полагает эксперт BCS Express Дмитрий Пучкарев и рекомендует обратить внимание в отчете на показатель EBITDA, чистую прибыль.

Также эксперт предположил, что в рамках конференции после отчета менеджмент поделится новостями по развитию "Восток Ойл". Проект на текущий момент является ключевой точкой роста компании и в перспективе может стать мощным драйвером позитивной переоценки.

"Позитивный отчет мог бы поддержать активность быков. Сейчас ближайшая зона сопротивления находится на 541-543 руб. с ее пробоем вырастут шансы на слом нисходящей тенденции с середины мая, а ориентиры сместятся на 560-561 руб.", - отмечает Пучкарев.

"Интер РАО" представит финансовые результаты за I квартал также 14 мая. Операционные показатели компании улучшились в годовом сопоставлении на фоне более холодной температуры, поэтому показатели должны вырасти, считает аналитик инвесткомпании. Он советует обратить внимание в отчете на EBITDA, чистую прибыль, размер денежной подушки и объемы capex. Сам по себе отчет может оказать сдержанное влияние на бумаги. Важнее будет обратить внимание на комментарии менеджмента, в частности, про инвестпрограмму на текущий год, возможные апдейты по потенциальным M&A сделкам. Любые новости, могут привести к использованию накопленного кэша могут оказывать влияние на динамику бумаг, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

"Техническая картина в бумаге неоднозначная. С одной стороны, стохастик на часовике перекуплен, что может способствовать замедлению отскока. С другой, если покупателям удастся пробиться выше 5,15-5,2 руб., нельзя исключать импульсного роста с целью 5,4 руб. Важнейшей поддержкой на среднесрочную перспективу остается 4,9 руб.", - указывает Пучкарев.

"Ростелеком" отчитается за I квартал 13 мая. Ожидается дальнейший рост выручки и OIBDA. Повышенное внимание будет на результатах цифровых сервисов, big data, облачном бизнесе, полагает эксперт. Это сегменты на текущий момент выступают ключевыми драйверами роста компании, отмечает аналитик. Также интересны будут темпы роста выручки Теле2.

"Акции "Ростелекома" находятся в нисходящем тренде с мартовских максимумов. Ближайшая поддержка расположена на 103 руб. Также снижение может остановиться на 101,5 руб. и сильном уровне - 100 руб. Падение ниже 100 руб. при отсутствии негативных драйверов маловероятно. Учитывая неплохие развития цифровых сервисов и планы по удвоению прибыли к 2025г у Ростелекома есть все шансы возобновить рост. Первой целью отскока может стать зона 109-111 руб.", - указывает Пучкарев.

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