"Финам" открыл торговую идею "покупать акции 3M Company с целью $225 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,23%, стоп-приказ: $194, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль 3M по GAAP за 2020г составила $5,388 млрд, рост составил 17,6% по сравнению с предыдущим годом. Компания выплатила ежеквартальные дивиденды в размере $1,48. Доходность в годовом выражении составила более 3%. Чистая прибыль 3M по GAAP за 3 месяца 2021г составила $1,627 млрд, рост составил 24,1% по сравнению с предыдущим годом. Стабильная прибыль эмитента и комфортные дивиденды позволяют сделать выбор в пользу инвестиций в данную компанию", - отмечают аналитики "Финама".

С технической точки зрения бумага двигается в восходящем тренде с незначительными коррекциями. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14,7% и выставлении стоп заявки на уровне $194, риск на портфель составит 0,6%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,74", - указывают эксперты инвесткомпании.

3M Company - американская инновационно-производственная компания, которая осуществляет операции на рынках электроники, телекоммуникаций, здравоохранения и других рынках. Компания обслуживает клиентов по всему миру.

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