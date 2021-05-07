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Главная / Мнения аналитиков / Котировки акций Магнита могут вырасти на 33% на горизонте года - Sber CIB
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07 мая 2021 года 12:35
Котировки акций Магнита могут вырасти на 33% на горизонте года - Sber CIB
Котировки акций "Магнита" могут вырасти на 33% на горизонте года, полагают аналитики Sber CIB. "Магнит" постепенно "отвоёвывает" долю рынка у "Пятерочки" (X5 Retail Group), сокращая отставание. Темпы роста выручки "Магнита" примерно такие же, как у Х5. В 2020 году расширение сети "Магнита" замедлилось, но в 2021 году компания планирует открыть 2 тысячи новых магазинов. Темпы роста ритейлера поддерживаются в том числе благодаря магазинам косметики - в прошлом году этот сегмент вырос на 22%, тогда как у X5 в этом направлении был зафиксирован спад. Дивидендная доходность "Магнита" может составить 9%, а потенциал роста акций на 12 месяцев - 33%", - отмечают в инвестбанке. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МАГНИТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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