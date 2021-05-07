Котировки акций Магнита могут вырасти на 33% на горизонте года - Sber CIB

Котировки акций "Магнита" могут вырасти на 33% на горизонте года, полагают аналитики Sber CIB.

"Магнит" постепенно "отвоёвывает" долю рынка у "Пятерочки" (X5 Retail Group), сокращая отставание. Темпы роста выручки "Магнита" примерно такие же, как у Х5. В 2020 году расширение сети "Магнита" замедлилось, но в 2021 году компания планирует открыть 2 тысячи новых магазинов. Темпы роста ритейлера поддерживаются в том числе благодаря магазинам косметики - в прошлом году этот сегмент вырос на 22%, тогда как у X5 в этом направлении был зафиксирован спад. Дивидендная доходность "Магнита" может составить 9%, а потенциал роста акций на 12 месяцев - 33%", - отмечают в инвестбанке.

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