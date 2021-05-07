Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи, бумаг Сбербанка и Мосбиржи

Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям восстановления мировой экономики после пандемии, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего приостановился из-за угасания оптимизма в нефти; также обновили максимумы акции Сбербанка и "Мосбиржи".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3679,97 пункта (+0,6%, максимум сессии и новый пик - 3684,53 пункта), индекс РТС - 1562,65 пункта (+0,8%) - максимум с февраля 2020 года; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар просел до 74,17 рубля (-0,06 рубля).

США будут рассматривать все возможные варианты, если потребуется сдерживать действия России в отношении Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом) в ответ на вопрос ведущей о возможности исключения России из платежной системы SWIFT.

Подорожали акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,8%), Сбербанка (+1,6% и +1,6% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Газпрома" (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,6% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,8%), бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%, до 187,34 рубля; максимум сессии и новый пик - 189,8 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Аналитики ИК "Атон" отмечают рост цен на золото, которое впервые с конца февраля превысило отметку $1800 за унцию и подогревает спрос на акции золотодобывающих компаний. Алюминий подорожал более чем на 2% на фоне роста напряженности между Китаем и Австралией, что может негативно повлиять на поставки этого металла. В пятницу утром эксперты "Атона" ожидают роста рынка акций РФ на 0,75%.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, продолжение покупок акций Сбербанка, обновивших максимумы, выглядит логичным: в понедельник бумага последний день будет с дивидендами. Сбербанк (MOEX: SBER) традиционно быстро закрывает дивидендный "гэп", и нет причин, чтобы нарушить эту традицию в текущем году.

В отличие от Сбербанка особых поводов для покупки акций "Газпрома" нет. Цены на газ падают с приходом тепла, уже в Европе все активнее и активнее звучат слова о необходимости "похоронить" "Северный поток 2". Поэтому взгляд на "Газпром" (MOEX: GAZP) более пессимистичен, хотя стоит помнить, что часто бурный рост бумаг концерна является предвестником коррекции.

Цены на золото поднялись в район $1800-1820 за тройскую унцию. Преодоление этой зоны сопротивления придаст технические силы для ускорения роста. Фундаментальные факторы также говорят в пользу удорожания золота: оно опять стало пользоваться спросом как лучший инструмент для защиты от мировой инфляции. Поэтому акции золотодобытчиков стоит как минимум удерживать в портфелях, а как максимум - осторожно наращивать позиции по ним. Наиболее перспективно выглядит "Полюс".

В целом индекс МосБиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к этому сопротивлению. Рисков переноса "лонгов" через выходные не наблюдается, но нельзя исключать и того, что по рынку пройдет небольшая волна фиксации хорошей прибыли последних дней, считает Антонов.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, нефть накануне просела на фоне отсутствия новых драйверов. Статистика Минэнерго США, опубликованная днем ранее, не показала четких признаков сезонного роста потребления, что несколько охладило рынок. В условиях увеличения добычи странами ОПЕК+ динамика спроса является одним из ключевых факторов, который может определять цены на нефть в ближайшие месяцы.

Наибольшее внимание рынка приковано к ситуации в странах, крупнейших потребителях нефти - США, Китае и Индии. В то время как в США и Китае ситуация стабильна, в Индии из-за скачка заболеваемости COVID-19 возросли риски новых локдаунов, что может замедлить восстановление экономики и охладить спрос на топливо. По оценке Rystad Energy, из-за эпидемии и высоких цен спрос на нефть и нефтепродукты в Индии сократится на 575 тыс. б/с в апреле и на 915 тыс. б/с в мае. Однако технический комитет ОПЕК+ на своей встрече в конце апреля выразил мнение, что ситуация в Индии не окажет существенного влияния на мировой рынок, поэтому альянс сохраняет планы по увеличению добычи на 2,1 млн б/с в мае-июле.

Инвестиционный банк Goldman Sachs на прошлой неделе опубликовал прогноз, согласно которому возобновление международного авиасообщения в мае добавит к спросу 1,5 млн б/с со стороны авиационной отрасли, а всего в ближайшие полгода рост спроса составит 5,2 млн б/с - "самый большой скачок спроса на нефть в истории", отмечают аналитики банка в отчете.

Таким образом, рынок закладывает в нефтяные котировки ожидания сильного роста спроса в ближайшие месяцы. Косвенные индикаторы спроса будут внимательно отслеживаться участниками, и при появлении признаков замедления велика вероятность коррекционного сценария. В противном случае цены на Brent могут оставаться стабильно выше $65 за баррель, в том числе не исключен кратковременный подъем выше $70 за баррель.

В пятницу вечером данные по буровой активности в США представит нефтесервисная компания Baker Hughes. Число активных буровых установок стабильно растет, что может быть конвертировано в более высокие уровни добычи во II полугодии 2021 года. В последние две недели показатель вышел на плато, отмечает Галактионов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,4-0,9%, Dow Jones (+0,9%) достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 4,3% и снижения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Примерно 85% компаний, входящих в расчет S&P 500, опубликовали квартальные результаты, их совокупная прибыль выросла на 50% в годовом выражении, по данным FactSet. При этом лишь у 57% компаний, представивших отчетность, зафиксирован существенный рост акций.

В пятницу в Азии динамика индексов акций смешанная (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Китай в апреле увеличил импорт на максимальные за 10 лет 43,1% в годовом выражении ($221,07 млрд), объем экспорта вырос на 32,3% (до $263,92 млрд), свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго - на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье, отмечает MarketWatch.

Промпроизводство в Германии в марте выросло на 2,5%, ожидалось повышение на 2,3%.

На нефтяном рынке цены замедлили утренний рост после просадки накануне; цена нефти Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $68,15 за баррель (+0,1% и -1,3% в четверг), июньская цена WTI - $64,75 за баррель (+0,1% и -1,4% накануне).

Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет S&P Global Platts.

Подъем нефтяного рынка ограничен второй волной пандемии коронавируса в Индии, где уже больше двух недель ежедневно выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+9,7%), акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (-4,7%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,7%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,74 млрд рублей (из них 5,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,48 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Норникеля").