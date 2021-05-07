Возможен дальнейший рост котировок акций РусАла - BCS Express

Возможен дальнейший рост котировок акций "РусАла" на фоне ралли цен на алюминий, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рост котировок акций "РусАла" оправдан, учитывая ралли в ценах на алюминий. Стоимость тонны поднялась до 187,5 тыс. руб. (ничего подобного еще не было в истории) - это на 30% выше среднего значения за последние 12 месяцев. При таких ценах, да еще и с учетом стоимости доли в "Норникеле", потенциал для роста котировок бумаг "РусАла" сохраняется", - отмечает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Также аналитик обращает внимание, что в четверг появилось сообщение с анонсом заседания Совета директоров "РусАла", в повестке которого есть вопрос о дивидендах (оно назначено на 18 мая). "Ранее компания несколько лет не выплачивала дивиденды акционерам. Наличие вопроса в повестке не гарантирует, что будут рекомендованы выплаты, однако фактор высоких цен на алюминий предполагает ненулевую вероятность того, что "РусАл" все-таки начнет возвращаться к практике перераспределения части прибыли в форме дивидендов уже в ближайшей перспективе", - указывает Карпунин.

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