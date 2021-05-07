"Финам" рекомендует пока удерживать акции ВТБ в портфелях

Акции банка ВТБ по-прежнему привлекательны с фундаментальной точки зрения, сообщается в аналитическом материале "Финама", и эксперты инвесткомпании рекомендуют пока удерживать их в портфелях.

Аналитик Игорь Додонов указывает следующие факторы поддержки акций банка:

- ВТБ занимает второе место в банковском секторе РФ по величине активов, объемов кредитования и депозитов после Сбербанка. При этом ВТБ является крупным игроком российского ипотечного рынка с долей около 23%.

- Благодаря устойчивому финансовому положению и высокой эффективность бизнеса ВТБ продемонстрировал сильные финансовые результаты за первый квартал 2021 года.

- ВТБ продолжает весьма оптимистично оценивать перспективы банка в 2021 году в целом.

- ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2020 года из расчета 0,0014 руб. на обыкновенную акцию, что соответствует невысокой по российским меркам дивидендной доходности в 2,6%. Между тем руководство банка подтвердило намерение направлять на дивидендные выплаты 50% чистой прибыли по МСФО. Как результат, по итогам 2021 г. дивиденд на обыкновенную акцию банка может вырасти почти в три раза, до 0,004 руб., при уже весьма неплохой дивидендной доходности в районе 7,5%.

- Даже после существенного роста за последние месяцы акции ВТБ выглядят недорогими по мультипликаторам, и позитивные фундаментальные драйверы для их дальнейшей переоценки сохраняются.

Отмечает эксперт "Финама" и возможные риски:

- Главным риском для ВТБ, как и для всего российского банковского сектора, является угроза новых санкций со стороны Запада. В частности, потенциальное отключение РФ от международной системы SWIFT может отрицательно повлиять на бизнес кредитора.

- Дальнейшее существенное ослабление курса рубля может отрицательно сказаться на кредитоспособности банков РФ, в том числе и ВТБ.

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