Утренние прогнозы: открытие в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в пятницу на сложившемся к утру благоприятном внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3680, 3700 пунктов. Позднее индекс способен продолжить обновление своих исторических максимумов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне. По индексу Мосбиржи остается актуальным восходящий тренд. Ближайшие ориентиры наверху остаются прежними - это район 3690-3700 пунктов. С учетом предстоящих на следующей неделе дивидендных гэпов подняться существенно выше пока вряд ли получится".

"Атон": "Вероятно позитивное начало торговой сессии на российском рынке акций в пятницу - рост составит 0,75%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "С утра пятницы внешний фон складывается позитивный: потихоньку подрастают американские фьючерсы, в плюсе находятся промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Поэтому откроемся мы небольшим ростом, а дальше многое будет зависеть от внешнего фона. В целом индекс Мосбиржи торгуется посередине восходящего канала. Рост сейчас ограничен отметкой чуть выше 3700 пунктов. Но есть сомнения, что индикатору хватит сил для безоткатного продолжения движения к сопротивлению. Рисков переноса "лонгов" через выходные мы не видим, но исключать того, что по рынку пройдет небольшая волна фиксации хорошей прибыли последних дней нельзя".