Ближайшая цель роста котировок акций Газпрома - уровень 260 руб. - "Фридом Финанс"

Ближайшей целью роста котировок акций "Газпрома" является уровень 260 рублей за штуку, пробой которого на благоприятном внешнем фоне приведет к дальнейшему уверенному росту, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Цена на газ в Европе превысила $300 за тыс. куб. м на фоне роста спроса ввиду прохладной погоды. Это на 80% выше базового прогноза самого "Газпрома" и дает основания рассчитывать на сильные результаты по итогам второго квартала. Выручку ожидают на уровне 2,8 трлн руб. при EBITDA в размере 715 млрд руб. Рынок газа восстанавливается как за счет роста цен, так и благодаря увеличению объемов поставки, поскольку запасы в ПХГ на исходе, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Мы повысили среднесрочную цель по бумаге компании с 267 до 320 рублей на конец текущего года, предполагая рост средних экспортных цен на газ. Чистый долг "Газпрома" в ближайшие два года опустится ниже 2х EBITDA, что обеспечит комфортные условия погашения обязательств, несмотря на привлечение заимствований для финансирования программы газификации до 2025 года. При этом корпорация избежит сокращения дивиденда".

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