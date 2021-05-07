Уход рубля ниже 73 руб./$1 пока невозможен - "Алор Брокер"

Уход курса рубля к доллару ниже уровня в 73 руб./$1 пока невозможен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль вырос в четверг к доллару на три четверти процента, и пытается продолжить рост в пятницу утром. Сильнейшей поддержкой по паре выступает отметка 73 руб./$1. Пробитие ее пока кажется невероятным, поэтому при приближении к этой отметке есть смысл спекулятивно покупать доллар против рубля", - указывает Антонов в комментарии инвесткомпании.

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