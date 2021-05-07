Индекс Мосбиржи начнет торги в пятницу, скорее всего, с повышения - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с повышения на 0,2-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3650, 3640 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3680, 3700 пунктов. Позднее индекс способен продолжить обновление своих исторических максимумов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт "Алго Капитала". Косвенное влияние на индекс Мосбиржи, по его мнению, способна оказать вечерняя публикация блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК).

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