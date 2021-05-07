Шансы на укрепление рубля пока сохраняются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля к доллару пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Российский рубль оправдывает ожидания и продолжает укрепляться. В четверг пара USD/RUB опустилась на 0,8%, до отметки 74,2 руб./$1. Подобная динамика обеспечена благоприятной ситуацией на рынке нефти, а также отсутствием острых геополитических рисков. Шансы на дальнейшее снижение курса пары сохраняются. Каких-то важных поддержек нет вплоть до района 72,5-73 руб./$1", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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