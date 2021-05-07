Индекс Мосбиржи откроет торги пятницы в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Индекс Мосбиржи переписал исторические максимумы и добрался до отметки 3670 пунктов, констатирует аналитик инвесткомпании. "Львиную долю всего прироста российского рынка обеспечили две тяжеловесные бумаги: обыкновенные акции Сбербанка и "Газпром", прибавившие более 2%. С учетом их высокой доли в сумме они привели к росту индекса Мосбиржи на 0,7%. То есть без этих бумаг индекс вообще бы в четверг не вырос. Фактор майских праздников (вопреки ожиданиям) практически никак не сказался на снижении торговой активности на текущей неделе. Ключевую поддержку оказывают притоки частных инвесторов", - указывает Карпунин.

Эксперт отмечает, что по индексу Мосбиржи остается актуальным восходящий тренд. "Ближайшие ориентиры наверху остаются прежними - это район 3690-3700 пунктов. С учетом предстоящих на следующей неделе дивидендных гэпов подняться существенно выше пока вряд ли получится", - пишет аналитик BCS Express.

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