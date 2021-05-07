Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов в межпраздничный период и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 590 тыс., а не 553 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 540 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее и на фоне оптимизма относительно восстановления мировой экономики. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,16%, несмотря на то, что власти страны хотят продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 до конца мая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск поднялся на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:40 мск поднялся на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в пятницу после снижения по итогам предыдущих торгов. Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в пятницу составила $68,42 за баррель, что на 0,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,3% - до $68,09 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,01 за баррель, что на 0,46% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на 1,4% - до $64,71 за баррель.

Подъем нефтяного рынка ограничен на фоне второй волны пандемии коронавируса в Индии. Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса. Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 1,631 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,377 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая снизился всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,24 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 720,52 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,43%), "Металлоинвест БО-04" (+0,14%) и "Магнит БО-002P-01" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,54%), "Транснефть-001P-10" (-0,35%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 96,52% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-433R номинальным объемом 2 млрд рублей на 1 млрд 930,313 млн рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Литана" (Калининград) завершила размещение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Компания 9 апреля регистрировала программу облигаций на 5 млрд рублей. В рамках 10-летней программы облигации также смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.