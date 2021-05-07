07 мая 2021 года 08:41
Рубль слабо корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после роста накануне
Москва. 7 мая. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72-74,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,2775 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,595 руб./EUR1 (+2,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,74 коп. к уровню закрытия 6 мая, до 81,17 рубля.
Доллар при этом оказался на 29,95 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,38 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 7 мая в рамках коррекции после роста накануне. В четверг рубль укреплялся в условиях "тонкого" рынка в майские каникулы, а также на фоне ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,49 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,09 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие рынка 6 мая.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг умеренно растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,1%, китайский CSI300 - 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также подрастает на 0,09%.
Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.
Акции компаний из секторов технологий и коммуникаций S&P 500 в четверг выросли на 1% и 1,1% соответственно. Бумаги финансового сектора прибавили 1,4%. Наименьший рост из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали акции компаний из сферы здравоохранения. Большую часть дня этот сектор был в минусе на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы скорее положить конец пандемии.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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07 мая 2021 года 12:35
Котировки акций "Магнита" могут вырасти на 33% на горизонте года, полагают аналитики Sber CIB.
"Магнит" постепенно "отвоёвывает" долю рынка у "Пятерочки" (X5 Retail Group), сокращая отставание. Темпы роста выручки "Магнита" примерно такие же, как у Х5. В 2020 году расширение сети "Магнита"... читать дальше
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07 мая 2021 года 12:09
Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "ММК" с прогнозной ценой 77,1 рубля за штуку в перспективе года, что предполагает потенциал роста 19,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
Эксперт "Финама" Алексей Калачев отмечает некоторые... читать дальше
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07 мая 2021 года 11:42
Потенциал роста котировок бумаг X5 Retail Group в перспективе 12 месяцев составляет 54%, возможная дивидендная доходность ритейлера в 2021 году - 9%, считают аналитики Sber CIB.
X5 Retail Group может провести IPO своего онлайн-бизнеса в 2022-2023 гг., что должно повысить оценку этого сегмента,... читать дальше
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07 мая 2021 года 11:39
Москва. 7 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры благодаря ожиданиям восстановления мировой экономики после пандемии, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, после чего приостановился из-за угасания оптимизма в нефти; также обновили максимумы акции Сбербанка и "Мосбиржи". читать дальше
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07 мая 2021 года 11:13
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной ценой на уровне 1749,5 рубля на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста с учетом дивидендов на 19,4% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
Аналитик отдела анализа акций "Финама"... читать дальше
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07 мая 2021 года 10:51
Возможен дальнейший рост котировок акций "РусАла" на фоне ралли цен на алюминий, сообщается в комментарии BCS Express.
"Рост котировок акций "РусАла" оправдан, учитывая ралли в ценах на алюминий. Стоимость тонны поднялась до 187,5 тыс. руб. (ничего подобного еще не было в истории) - это на 30%... читать дальше
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07 мая 2021 года 10:32
ции банка ВТБ по-прежнему привлекательны с фундаментальной точки зрения, сообщается в аналитическом материале "Финама", и эксперты инвесткомпании рекомендуют пока удерживать их в портфелях.
Аналитик Игорь Додонов указывает следующие факторы поддержки акций банка:
- ВТБ занимает второе место в... читать дальше
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07 мая 2021 года 10:11
Котировки бумаг "Полюса" и Polymetal сохраняют потенциал роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.
Бумаги "Полюса" и Polymetal вновь пользуются высоким спросом на фоне роста цены на драгметаллы, констатирует аналитик инвесткомпании.
Участники рынка покупают драгметаллы в ответ на... читать дальше
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07 мая 2021 года 09:59
Аналитики "Атона" прогнозируют позитивное начало торговой сессии на российском рынке акций в пятницу - рост, по их мнению, составит 0,75%, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом.... читать дальше
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07 мая 2021 года 09:48
Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов в межпраздничный период и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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07 мая 2021 года 09:47
Ближайшей целью роста котировок акций "Газпрома" является уровень 260 рублей за штуку, пробой которого на благоприятном внешнем фоне приведет к дальнейшему уверенному росту, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.
"Цена на газ в... читать дальше
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07 мая 2021 года 09:45
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в пятницу на сложившемся к утру благоприятном внешнем фоне. читать дальше
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07 мая 2021 года 09:35
Уход курса рубля к доллару ниже уровня в 73 руб./$1 пока невозможен, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.
"Рубль вырос в четверг к доллару на три четверти процента, и пытается продолжить рост в пятницу утром. Сильнейшей поддержкой по паре выступает... читать дальше
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07 мая 2021 года 09:33
Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу. читать дальше
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07 мая 2021 года 09:24
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, с повышения на 0,2-0,5%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3665-3675 пунктов. В качестве ближайших поддержек... читать дальше
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