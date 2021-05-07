Рубль слабо корректируется вниз к доллару и евро на старте торгов после роста накануне

Москва. 7 мая. Доллар США и евро слабо растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в рамках коррекции после роста по итогам предыдущих торгов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72-74,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,2775 руб./$1 (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,595 руб./EUR1 (+2,5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 3,74 коп. к уровню закрытия 6 мая, до 81,17 рубля.

Доллар при этом оказался на 29,95 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,38 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 7 мая в рамках коррекции после роста накануне. В четверг рубль укреплялся в условиях "тонкого" рынка в майские каникулы, а также на фоне ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $68,49 за баррель, что на 0,59% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,09 за баррель, что на 0,59% выше уровня на закрытие рынка 6 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг умеренно растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,1%, китайский CSI300 - 0,19%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 также подрастает на 0,09%.

Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Акции компаний из секторов технологий и коммуникаций S&P 500 в четверг выросли на 1% и 1,1% соответственно. Бумаги финансового сектора прибавили 1,4%. Наименьший рост из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали акции компаний из сферы здравоохранения. Большую часть дня этот сектор был в минусе на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы скорее положить конец пандемии.