Индекс Dow Jones достиг нового рекорда

Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу.

Фондовый рынок США завершил волатильные торги четверга в плюсе, при этом индекс Dow Jones Industrial Average достиг нового рекордного максимума на фоне хорошей корпоративной отчетности и признаков улучшения ситуации на рынке труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 92 тыс. - до 498 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Это минимальное значение показателя с начала пандемии COVID-19.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 590 тыс., а не 553 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения числа заявок до 540 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Производительность труда в США в первом квартале 2021 года выросла на 5,4%, свидетельствуют предварительные данные министерства труда страны. Стоимость рабочей силы в США в январе-марте уменьшилась на 0,3%. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 4,3% и снижения второго на 0,8%, сообщает Trading Economics.

Акции компаний из секторов технологий и коммуникаций S&P 500 в четверг выросли на 1% и 1,1% соответственно. Бумаги финансового сектора прибавили 1,4%.

Наименьший рост из 11 секторов S&P 500 продемонстрировали акции компаний из сферы здравоохранения. Большую часть дня этот сектор был в минусе на фоне сообщений о том, что администрация президента США Джо Байдена поддержала идею не распространять защиту интеллектуальной собственности на вакцины от коронавируса, чтобы скорее положить конец пандемии.

По словам торгового представителя США Кэтрин Тай, американская администрация уверена в необходимости защиты интеллектуальной собственности, но в условиях пандемии COVID-19 выступает за отказ от патентов на вакцины от коронавируса.

Цена бумаг Moderna Inc. (SPB: MRNA) по итогам торгов снизилась на 1,4%, Pfizer Inc. (SPB: PFE) - на 1%, тогда как бумаги Johnson & Johnson (SPB: JNJ) подорожали на 0,4%.

Примерно 85% компаний, входящих в расчет S&P 500, опубликовали квартальные результаты к утру четверга, их совокупная прибыль выросла на 50% в годовом выражении, по данным FactSet. При этом лишь у 57% компаний, представивших отчетность, зафиксирован существенный рост акций.

Moderna в первом квартале 2021 года впервые в своей истории вышла на прибыльный уровень. Выручка компании в минувшем квартале подскочила до $1,9 млрд, при этом $1,7 млрд были получены за счет продаж вакцины от COVID-19.

Котировки акций Etsy Inc. (SPB: ETSY) упали на 14,6% в четверг. Американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль в первом квартале в 12 раз, однако предупредила о замедлении темпов роста в ближайшее время.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. подешевели на 8,9%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, завершила первый квартал с минимальным убытком за время после выхода на открытый рынок, в том числе за счет продажи подразделения по разработке технологий беспилотного вождения ATG.

Цена бумаг PayPal Holdings (SPB: PYPL) Inc. выросла на 1,9%. Американская платежная система в первом квартале увеличила чистую прибыль в 13 раз, объем платежей на платформе достиг рекорда.

Бумаги Costco Wholesale (SPB: COST) Corp. подорожали на 2,8%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов увеличил продажи в апреле на 33,5% - до $15,21 млрд по сравнению с $11,39 млрд за тот же месяц прошлого года.

Капитализация Booking Holdings (SPB: BKNG) Inc. уменьшилась на 2,5%. Американская компания, которой принадлежат различные сервисы для путешествий, в первом квартале 2021 года значительно сократила чистый убыток, однако ее выручка упала в два раза.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. потеряли в цене 6,8%. Американский круизный оператор в первом квартале сократил чистый убыток, но зафиксировал падение выручки на 99,8%, при этом результаты оказались хуже прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) повысилась на 1,1%. Основатель и главный исполнительный директор Джефф Безос на этой неделе продал акции компании на сумму около $2,48 млрд.

Котировки бумаг EQT Corp. (SPB: EQT) опустились на 8,8%. Крупнейший независимый американский газодобытчик объявил о покупке компании Alta Resources Development LLC с активами на северо-востоке бассейна Марселл и добычей в 1 млрд куб. футов газа в сутки. Сделка будет профинансирована $1 млрд денежными средствами и новыми акциями EQT на $1,925 млрд, ее планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 318,19 пункта (0,93%) и составил рекордные 34548,53 пункта. Ранее в ходе торгов он также установил внутридневной рекорд на уровне 34561,29 пункта. С начала года индикатор прибавил 12,88%.

Standard & Poor's 500 вырос на 34,03 пункта (0,82%) - до 4201,62 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 50,42 пункта (0,37%) и составил 13632,84 пункта, прервав четырехдневную череду снижений.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее и на фоне оптимизма относительно восстановления мировой экономики.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 мск увеличился на 0,1%, несмотря на то, что власти страны хотят продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии COVID-19 до конца мая.

В число лидеров роста котировок входят акции производителей черных и цветных металлов, включая Nippon Steel (+6,2%), Toho Zinc Co. (+4,9%), Pacific Metals Co. (+4,5%), Kobe Steel Ltd. (+4,3%) и JFE Holdings (+3,7%).

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group осталась на уровне предыдущего закрытия, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - снизилась на 0,8% и производителя потребительской электроники Sony - на 1,8%.

. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск вырос на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Китай в апреле увеличил импорт на 43,1% относительно того же месяца прошлого года - до $221,07 млрд, что стало максимальным повышением за 10 лет. Объем экспорта вырос на 32,3% - до $263,92 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Эксперты в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 42,5%, второго - на 24,1%, сообщает Trading Economics. В марте они повысились соответственно на 38,1% и 30,6%.

Рост объемов внешней торговли обусловлен как сохранением сильного глобального спроса, так и высокими ценами на сырье.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в апреле достиг максимума за четыре месяца. Индикатор поднялся до 56,3 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 54,5 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже 12 месяцев подряд.

Сводный PMI увеличился до 54,7 пункта против 53,1 пункта в марте, что является самым высоким уровнем с декабря прошлого года. Аналитики прогнозировали 53,3 пункта.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+4,3%), нефтяных компаний CNOOC (+3,1%) и PetroChina (+2%), страховщика AIA Group (+2,2%), крупнейшего в стране производителя молочной продукции China Mengniu Dairy Co. (+1,8%).

Между тем существенно дешевеют акции производителей чипов Sunny Optical Technology Group Co. (-7%) и AAC Technologies Holdings Inc. (-2,7%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd (-2,2%), интернет-компании Meituan (-1,9%).

Цена бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. снизилась на 0,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 1,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:40 мск поднялся на 0,7%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor -увеличилась на аналогичную величину.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:40 мск поднялся на 0,3%.

Котировки акций Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, выросли на 6,2% после падения на 19,3% в четверг.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,4% и 1% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после снижения по итогам предыдущих торгов.

Угроза появления новых штаммов коронавируса в Индии омрачает настроения участников рынка, однако некоторую поддержку котировкам оказывает ослабление доллара США, пишет S&P Global Platts.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $68,49 за баррель, что на $0,4 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,87 (1,3%) - до $68,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,1 за баррель, что на $0,39 (0,6%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,92 (1,4%) - до $64,71 за баррель.

Подъем нефтяного рынка ограничен на фоне второй волны пандемии коронавируса в Индии. Уже больше двух недель в Индии каждый день выявляют свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19. При этом также сообщалось об обнаружении в стране особенно опасного "индийского" штамма коронавируса.

"Ситуация в Индии по-прежнему оказывает серьезное давление на нефтяные цены", - отмечает старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Япония, четвертый по величине импортер нефти в мире, также продолжает бороться с пандемией. В Токио, Осаке и ряде других регионов страны действует режим ЧС из-за роста заболеваемости коронавирусом, в особенности новыми штаммами. Режим ЧС будет действовать до 11 мая, однако, согласно японским СМИ, велика вероятность его продления.

Тем не менее некоторую поддержку ценам на нефть оказало ослабление доллара США.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в пятницу 0,09%.