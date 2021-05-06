Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам

Москва. 6 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря снизившимся геополитическим рискам в ожидании возможной личной встречи президентов США и России. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2 базисных пункта по отношению к закрытию 5 мая и составила 115,68% от номинала, что соответствует доходности 1,75% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 101,025% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 0,035% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 3,5 пункта, составив 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 63 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 131,51% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,775% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 60 базисных пунктов, поднявшись до 126,89% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 3,755% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 22 базисных пункта, до 113,26% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, до 1,975% годовых), с погашением в 2023 году - на 2,5 базисного пункта, до 109,11% от номинала (их доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 0,945% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 подорожал на 64 базисных пункта, до 124,21% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,78% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 27 базисных пунктов - до 111,37% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта, до 2,25% годовых).

"Сегодняшний день был довольно позитивным для российских еврооблигаций. Уже с самого утра на рынке появились покупатели, готовые покупать даже "длинные" бумаги с повышенной волатильностью. Рост котировок в этом сегменте составил в среднем 0,5-0,7 процентного пункта. Но важна даже не сама величина ценового роста, а то, что в условиях расширившихся в межпраздничный период "bid/offer"-спредов покупатели были готовы к сделкам по котировкам на продажу. Основную поддержку долговому рынку РФ обеспечивает такой фактор, как снизившиеся в последнее время геополитические риски в ожидании возможной встречи президентов США и России. Кроме того, позитивным фактором для всех мировых долговых рынков выступает локальное снижение долларовых процентных ставок, в частности, доходность десятилетних US Treasuries опустилась к отметке 1,55% годовых после недавнего роста до 1,75% годовых. Таким образом, ситуация в секторе базовых активов в последнее время немного успокоилась, что в итоге стимулировало рост спроса глобальных инвесторов на облигации развивающихся стран" - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.