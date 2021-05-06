Рынок акций РФ в четверг обновил максимум индекса Мосбиржи, лидировал "Полюс"

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ в четверг обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, после чего приостановился в росте на фоне коррекции нефти (Brent просела к $68,6 за баррель) и внешних фондовых площадок в преддверии публикации пятничной статистики по рынку труда США; в лидеры роста вошли бумаги ПАО "Полюс" и обновившие максимумы акции "Мосбиржи" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3658,27 пункта (+0,4%, максимум сессии и новый пик - 3661,28 пункта), индекс РТС - 1550,64 пункта (+1%); динамика цен основных blue chips на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась смешанной в пределах 4,2%.

Доллар просел до 74,32 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+4,2%), "Московской биржи" (+2,4%, до 187,98 рубля), Сбербанка (+2,3% и +1,4% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

Подешевели расписки Ozon (MOEX: OZON) (-3,1%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Как отмечает главный аналитик ActivTrades Карло Альберто Де Каса, перспективы для всего сырьевого сектора остаются весьма позитивными, и это вызывает головную боль у многих компаний, которые сейчас сталкиваются с резким ростом цен на многие виды сырья.

Нефть выросла, поскольку инвесторы делают ставку на быстрое и полное восстановление рынка, а инфляционные риски также способствуют росту цен. Палладий, например, в начале недели достиг рекордного уровня $3000 за унцию благодаря спросу на каталитические преобразователи для автомобилей. Рост спроса усугубляется перспективой того, что массовый дефицит предложения, наблюдавшийся в последние несколько лет, усугубится после заявлений "Норникеля" (крупнейшего в мире производителя этого металла) о неспособности выполнить прогнозы производства.

Единственным исключением является золото, которое с начала года все еще в "минусе", но металл уже подошел к зоне сопротивления $1800 за унцию. Четкий прорыв этой зоны откроет пространство для дальнейшего восстановления, считает эксперт ActivTrades.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, рынок акций РФ в четверг отыграл рост внешних площадок, после чего взял паузу. Цены на нефть приостановили активный рост, и этот факт вместе с минорными настроениями на европейских фондовых площадках сдерживал потенциал российских акций. Хотя индекс МосБиржи и переписал рекордный пик, но перед пятничной публикацией отчета по рынку труда в США по итогам апреля инвесторы, весьма вероятно, решили проявить сдержанность.

Акции Москредитбанка подешевели (-3,3%, до 6,598 рубля) после объявления планов об SPO, в рамках которого планирует разместить 3,6 млрд обыкновенных акций нового выпуска (цена размещения будет установлена примерно 13 мая). Группа "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,5%, до 2,841 рубля) опубликовала финансовые результаты за I квартал по МСФО: выручка увеличилась на 5,3% г/г (до 21,5 млрд рублей), EBITDA снизилась на 10,1% г/г (до 6,9 млрд рублей), базовая чистая прибыль снизилась на 18,1% (до 4,1 млрд рублей). Снижение финансовых показателей "Юнипро" связано с замещением высокомаржинальных доходов от ДПМ (договор о предоставлении мощностей) менее маржинальными по электроэнергии. Совет директоров "Юнипро" рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в денежной форме по обыкновенным акциям из нераспределенной чистой прибыли по результатам 2020 года в размере 0,126886029691 рубля на одну обыкновенную акцию (общая сумма выплат - 8 млрд рублей). Ожидаемые дивидендные выплаты в 2021 году могут оказаться ниже обещанных в марте, так как группа планирует их на уровне 18-20 млрд рублей вместо 20 млрд рублей. Компания предупредила, что 20 млрд рублей дивидендов за 2021 год возможны при более эффективной загрузке мощности энергоблока N3 "Березовской ГРЭС".

Европейские акции упали на новостях о том, что некоторые производители вакцин планируют отказаться от патентов (акции BioNTech и CureVac просели более чем на 10%). Банк Англии сохранил без изменений ставку и объем программы покупки активов на фоне признаков восстановления экономики после вызванного пандемией коронавируса спада (ставка осталась на уровне 0,1%, ориентир программы скупки активов - 895 млрд фунтов).

Конъюнктура в мае складывается благоприятно для рубля. Цены на нефть перешли в диапазон $65-70 за баррель Brent. Туристический спрос на валюту остается низким из-за закрытых границ и психологического аспекта опасений новых штаммов коронавируса. Доходности ОФЗ, особенно на дальнем конце кривой, все более привлекательно выглядят для нерезидентов с учетом дефицита возможных альтернатив. При этом геополитическая премия сокращается на фоне предполагаемой встречи в июне президентов США и РФ. Однако в этой связи май может теоретически принести дополнительное давление на рубль, если Штаты посчитают для себя стратегически выгодным дополнительно надавить на Россию новыми санкциями, чтобы было больше "козырей в рукаве" в ходе переговорного процесса двух лидеров, считает Шульгин.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, поддержку рисковым активам оказали превысившие прогноз данные по экономике ЕС и его крупных представителей, но потом внешний фон ухудшился. Негативом по-прежнему выступают ускорение темпов пандемии в Индии, а также опасения более раннего ужесточения монетарной политики ФРС из-за угрозы инфляции.

Для российских активов поддержкой выступает геополитический позитив. Источники зарубежных СМИ сообщают о возможных местах проведения встречи лидеров России и США, что подтверждает достаточно высокую вероятность ожидаемого саммита. Нефть растеряла утренний рост на фоне известий, что Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Кроме того, беспокойство вызывает высокая скорость распространения коронавируса в Индии, что создает угрозу восстановлению глобального нефтяного спроса, считает эксперт.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), большинство выступивших представителей Федрезерва придерживалось "мягкой" риторики. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс отметил, что он не ожидает значительного "перегрева" экономики, а инфляция в 2,5% не будет вызывать опасений у регулятора. Он также подчеркнул, что пока рано говорить о сворачивании программы покупки активов, в чем его позднее поддержала глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер, заявившая, что для начала дискуссий о прекращении программы выкупа необходимо более сильное восстановление рынка труда. Вице-президент ФРС Ричард Кларида заявил, что ожидает рост экономики на 7% за год, но подчеркнул, что пока цели регулятора далеки от достижения и скорое сворачивание программы покупки активов не планируется. Таким образом, пока большинство представителей ФРС придерживаются мягкой риторики. Тем не менее, очередная доза позитивной макростатистики может вернуть опасения более раннего ужесточения денежно-кредитной политики, даже несмотря на заверения членов ФРС.

В среду на встрече МИД стран G7 было объявлено о намерениях строить стабильные отношения с Россией. В то же время участники встречи заявили, что продолжат коллективные усилия по сдерживанию РФ, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что желание зафиксировать прибыль по акциям все же будет нарастать.

Со стороны Европы антироссийская риторика сохраняется - высокопоставленные чиновники всерьез говорят о необходимости навсегда "похоронить" "Северный поток 2". Это пока рынком игнорируется, но в любой момент ужесточение санкций от европейских "партнеров" может найти отражение в котировках.

Приближается отсечка реестра по акциям Сбербанка. Переходить через нее относительно безопасно: обычно дивидендный "гэп" по Сбербанку меньше, чем объем выплат, да и закрывает его бумага быстро. Поэтому не исключено, что акции дойдут до следующей цели роста - 310 руб. Акции "Мосбиржи" обновили исторические рекорды на данных о росте оборотов в апреле. Бумага торгуется в "справедливых" ценах, может быть, краткосрочно даже чуть-чуть перекуплена, считает эксперт.

Нефть Brent накануне поднималась к отметке $70 за баррель. Преодоление рубежа будет выглядеть странным, хотя и текущие цены еще пару месяцев назад казались очень высокими. В среду нефть поддержала статистика из США о сокращении запасов нефти на 8 млн баррелей. Совсем скоро в Штатах начнется сезон отпусков, что вызовет рост спроса на топливо. В ожидании этого, а также прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии нефть вполне может остаться в диапазоне $65-70 за баррель до появления нового драйвера роста, считает аналитик.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,1-0,4%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%) на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США, при этом просел высокотехнологичный Nasdaq (-0,4%) четвертую сессию подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%), подросла Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,5%) и слабо плюсуют США (индекс S&P 500 прибавляет 0,3%).

Инвесторы умеренно оптимистичны в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США, отмечает MarketWatch.

Нефть в четверг начала корректироваться после обновления 2-месячных максимумов; цена Brent к 18:50 МСК оказалась на $0,7 ниже уровня суточной давности. Стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $68,65 за баррель (-0,5% и +0,1% в среду), июньская цена WTI - $65,25 за баррель (-0,6% и -0,1% накануне).

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей - максимальное падение с января. В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+9,6% и +18,8% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7,2%), акции банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+6,9%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-3,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,56 млрд рублей (из них 16,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 7,05 млрд рублей на акции "Норникеля").