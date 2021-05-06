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06 мая 2021 года 14:43

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 650 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 650 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 445 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага с точки зрения теханализа снизилась к сильному уровню поддержки. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 650 руб. При покупке на 11% и выставлением стоп-заявки на уровне 445 руб., риск на портфель составит 0,90%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - пишут аналитики "Финама".

По их мнению, на фоне роста цены на нефть марки Brent выше $60 многие нефтегазовые компании России отстали от котировок. Текущее расхождение существенно отражает недооценку стоимости компании "Татнефть".

"Решение совета директоров было негативно воспринято акционерами "Татнефти", ожидавшими более высокие выплаты. Текущая новость уже полностью отыграна. Даже несмотря на переход на 50% от прибыли, размер дивидендов составит около 8-9%, что остается привлекательным на российском рынке", - отмечают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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