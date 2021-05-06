Рост инвестиционного и физического спроса толкает нефть к максимумам 2021г - Saxo Bank

Рост инвестиционного и физического спроса толкает нефть к максимумам 2021г, говорится в комментарии Saxo Bank.

"Биржевые товары продолжают дорожать. Причины - ускорение экономического роста по мере выхода из пандемии, ориентация на "зеленую трансформацию", погодные проблемы, а также повышенный спрос со стороны спекулянтов и инвесторов, которые пользуются благоприятной динамикой и в то же время ищут защиты от разгона инфляции. В результате широкий индекс спотовых цен на сырье от Bloomberg поднялся с начала года уже на 19%, а к аналогичному периоду прошлого года - более чем на 60%", - пишет глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен.

Большинство аналитиков рассматривают в качестве основной причины подорожания рост физического спроса, но инвестиционный спрос играет не меньшую роль. Последний может направляться либо на отдельные товары через фьючерсы или ETF-фонды, либо на такие продукты, как банковские свопы или индексные фонды, отслеживающие какие-либо из множества индексов сырьевого рынка, указывает эксперт банка.

Марки Brent и WTI уже третий день торгуются с повышением, причем Brent подходит опасно близко к уровню $70 за баррель, который она прорвала было два месяца назад, но потерпела 15-процентную коррекцию, констатирует Хансен. Рынок, и так поддерживаемый спросом инвесторов, всё больше ориентируется на "раскрытие" экономик Евросоюза и США, перевешивающее проблемы со спросом в пораженных коронавирусом регионах Азии. Последнее особенно относится к Индии, где аналитики прогнозируют падение спроса на топливо в этом месяце на 0,5-1,0 млн баррелей в сутки.

"Нефть Brent с конца марта торговалась в узком восходящем канале шириной 4 доллара США, сейчас он находится между $66 и $70 за баррель. Индекс относительной силы (RSI) однозначно указывает вверх, что означает вероятную атаку на ближайший уровень сопротивления $71,30-71,40 за баррель, соответствующий мартовскому максимуму и линии тренда, соединяющей три предыдущих пика. Прорыв выше этого уровня может увести данный контракт к максимуму 2019 года, $75,60 за баррель", - указывает технический аналитик Saxo Bank Ким Крамер Ларссон.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.