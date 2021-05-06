Акции Entergy обладают хорошим потенциалом для роста - "Финам"

Лидерство в переходе к "зеленой" энергетике и сильные финансовые результаты открывают хорошие перспективы для компании Entergy Corporation, говорится в комментарии "Финама".

Entergy, интегрированная электроэнергетическая компания из Нового Орлеана, представила финансовые результаты за 1К21. Очищенный EPS за первые три месяца составил $1,46 (+28,9% г/г), а чистая прибыль выросла до $339 млн (+175,1% г/г).

"Главными положительными факторами для подразделений холдинга стали более высокий относительно первого квартала 2020 года объем розничных продаж электроэнергии, а также ряд благоприятных регуляторных решений, - отмечает аналитик инвесткомпании Александр Ковалев. - Менеджмент по результатам I квартала дал прогноз по EPS в 2021 году, который ожидается в диапазоне $5,80 - 6,10 (5,12% г/г в среднем). Таким образом, прогноз укладывается в долгосрочные ожидания роста EPS на 5-7% ежегодно. Кроме того, отмечаем, что 30 апреля Entergy после 60 лет функционирования окончательно остановила 3-й блок атомного реактора Indian Point. Главной причиной вывода из эксплуатации стало моральное устаревание станции и стратегический "выход" из сегмента Entergy Wholesale Commodities, занимающегося продажей электроэнергии на оптовый рынок".

Entergy на сегодняшний момент является одним из лидеров "зеленого" перехода в электроэнергетике, управляя портфелем генерации с незначительной долей угольных электростанций (около 3%). Данный фактор в совокупности с сильными финансовыми результатами открывает хорошие перспективы для компании, полагает аналитик "Финама".

Entergy Corporation - интегрированная электроэнергетическая компания, базирующаяся в Новом Орлеане. Основным видом деятельности является генерация и поставка э/э розничным потребителям.

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