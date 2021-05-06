"Быки" рынка акций РФ продолжают упорствовать, впервые разогрев индекс Мосбиржи выше 3650п

Москва. 6 мая. Рынок акций РФ утром в четверг продолжает подъем благодаря "бычьим" настроениям на фоне позитивной динамики внешних площадок на ожиданиях восстановления мировой экономики после снятия части карантинных ограничений в США и Европе; "быки" разогрели индекс МосБиржи впервые выше 3650 пунктов, акции Сбербанка также обновили максимум.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3652,88 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1543,2 пункта (+0,5%); динамика цен основных blue chips на "Мосбирже" смешанная в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,57 рубля (-0,29 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Московской Биржи" (MOEX: MOEX) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,4%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%).

По оценке начальника отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, оптимизм инвесторов пока подогревают корпоративные квартальные отчетности, но инфляция по-прежнему остается ключевым фактом беспокойства рынка, так как она может подтолкнуть Федрезерв США к сокращению выкупа активов, что в будущем приблизит момент повышения ставок.

В целом, уже несколько недель наблюдаются устойчивые признаки того, что рынок в большинстве верит заявлениям ФРС, которая декларирует краткосрочный всплеск инфляции на фоне экономического роста и сохранение низких ставок. А это означает, что любые коррекции на фондовом рынке будут хорошей возможностью для новых покупок, пока поступающие экономические данные не сделают очевидным факт отмены стимулирующих мер, считает эксперт. Но даже после сигнала о старте сокращения объема покупок активов у рынков будет не менее 9 месяцев до первого повышения ставок.

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть пока остается стабильной на фоне нейтральной отраслевой статистики Минэнерго США, которая не показала существенного усиления спроса на сырье.

По информации источников Reuters, Саудовская Аравия снизила июньские официальные отпускные цены (OSP) на все свои экспортные сорта нефти. Для Азии цены на флагманский сорт Arab Light были понижены на $0,1 за баррель, для Северной Европы - на $0,5. Это было первое понижение с декабря 2020 года. Для покупателей США OSP были повышены на $0,2 за баррель.

Такая информационная повестка способствует нейтральной динамике нефти: фьючерсы на Brent остаются в районе $69 за баррель. Краткосрочно потенциал для подъема Brent выше $70 за баррель сохраняется, однако участники рынка будут внимательно следить за динамикой спроса, и при признаках ослабления не исключена коррекция. На среднесрочном горизонте текущие высокие ценовые уровни выглядят неустойчивыми, считает Галактионов.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что желание зафиксировать прибыль по акциям все же будет нарастать.

Со стороны Европы антироссийская риторика сохраняется - высокопоставленные чиновники всерьез говорят о необходимости навсегда "похоронить" "Северный поток 2". Это пока рынком игнорируется, но в любой момент ожесточение санкций от европейских "партнеров" может найти отражение в котировках.

Приближается отсечка реестра по акциям Сбербанка. Переходить через нее относительно безопасно: обычно дивидендный "гэп" по Сбербанку меньше, чем объем выплат, да и закрывает его бумага быстро. Поэтому не исключено, что акции дойдут до следующей цели роста - 310 руб. Акции "Мосбиржи" обновили исторические рекорды на данных о росте оборотов в апреле. Бумага торгуется в "справедливых" ценах, может быть краткосрочно даже чуть-чуть перекуплена, считает эксперт.

Нефть Brent накануне поднималась к отметке $70 за баррель. Преодоление рубежа будет выглядеть странным, хотя и текущие цены еще пару месяцев назад казались очень высокими. В среду нефть поддержала статистика из США о сокращении запасов нефти на 8 млн баррелей. Совсем скоро в Штатах начнется сезон отпусков, что вызовет рост спроса на топливо. В ожидании этого, а также прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии нефть вполне может остаться в диапазоне $65-70 за баррель до появления нового драйвера роста, считает аналитик.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,1-0,4%, обновил максимум Dow Jones (+0,3%) на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США, при этом просел высокотехнологичный Nasdaq (-0,4%) четвертую сессию подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

Ранее в интервью американскому изданию The Atlantic Йеллен сказала, что, вероятно, потребуется повышение процентных ставок для предотвращения перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

По мнению члена совета управляющих ФРС Мишели Боумен, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ, "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США. Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение индекса до 64,3 пункта, сообщает Trading Economics.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 после празднования "золотой недели" вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,2%).

Инвесторы умеренно оптимистичны в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США, отмечает MarketWatch.

Нефть в четверг продолжает попытки роста после разнонаправленных изменений накануне; цена Brent находится вблизи уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,32 за баррель (+0,5% и +0,1% в среду), июньская цена WTI - $65,91 за баррель (+0,4% и -0,1% накануне).

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей - максимальное падение с января. В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,87 млрд рублей (из них 4,17 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,61 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,54 млрд рублей на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN)).