Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов в межпраздничный период и противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до нового рекордного максимума по итогам торгов в среду на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США. В то же время акции компаний технологического сектора продолжили снижаться четвертую сессию подряд. Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы, ни давать рекомендации Федрезерву. Ранее в интервью американскому изданию The Atlantic Йеллен сказала, что, вероятно, потребуется повышение процентных ставок для предотвращения перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Байдена, будут реализованы.

Представители ФРС полагают, что инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. "Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил в ходе онлайн-конференции в среду председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс. Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен, выступившая на отдельном мероприятии в среду. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США. Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в ходе вебинара в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики. Инвесторы умеренно оптимистичны в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США. Рынок Японии возобновил работу после "золотой недели" на позитивной ноте. Индекс Nikkei 225 подскочил на 1,86%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК снизился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднялся на 0,55%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:29 МСК уменьшился на 0,7%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $69,18 за баррель, что на 0,32% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,1% - до $68,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $65,75 за баррель, что на 0,18% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,1% - до $65,63 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей. Это максимальное падение с января. По мнению эксперта, активность нефтепереработки будет только повышаться в преддверии летнего сезона поездок в США. В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,083 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,412 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 108,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 720,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,67%), "ГТЛК-001Р-09" (+0,45%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-07" (-0,36%), "ГТЛК-001Р-17" (-0,26%) и "Магнит БО-002P-01" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение 5-летних облигаций серии ПБО-001Р-28 объемом 80 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 апреля. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 7,97% годовых. Дата погашения выпуска - 29 апреля 2026 года.

Кроме того, ВЭБ установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии ПБО-001P-29 объемом 20 млрд рублей в размере 7,97% годовых. Ставки 2-го и последующих купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны полугодовые. Сбор заявок на бонды прошел 5 мая. Техразмещение выпуска запланировано на 7 мая.

ООО "Маныч-Агро" полностью разместил выпуск 4-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинала. Ранее эмитент на долговой рынок не выходил.

Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 14,94% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-GOLD-PRT-CS-3Y-001Р-427R номинальным объемом 1 млрд рублей на 149,352 млн рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ЛК "Европлан" 19 мая планирует собирать заявки на 2-летние бонды объемом от 7 млрд рублей серии 001Р-02. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты выплат с 5-го по 11-й купоны будет погашено по 12,5% от номинала. Облигации будут размещены в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Мосбиржей" в ноябре 2020 года.

ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 20-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13% годовых. Компания завершила размещение выпуска в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала в дату окончания 60-го купона.

Экспобанк приобрел по оферте 216 тыс. 811 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 10,8% выпуска. Банк разместил 3-летние облигации объемом 2 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,65% годовых.

Владельцы облигаций серии 01 SPV-структуры ПАО "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (ОВК) - ООО "ОВК Финанс" (ОВКФ) - согласились на перенос выплат по 15-му купону с 26 мая на 24 ноября - дату окончания 16-го купонного периода. Соответствующее решение держатели бумаг приняли на собрании 30 апреля. Правом на изменения в условия размещения бондов от имени их владельцев наделено ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез". Выплаты по 15-му купону будут осуществляться держателям облигаций, являвшимся ими по состоянию на 23 ноября. При этом установлен новый порядок для определения ставки 16-го купона - "в виде формулы с переменными, которые не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента". Она привязана к индексам потребительской инфляции и представляет собой последовательное произведение их месячных значений за период с ноября по апрель включительно, увеличенное на 1,5%, помноженное на 2 и еще раз увеличенное на 1%. "ОВК Финанс" в декабре 2013 года разместил 3-летние облигации на 15 млрд рублей. Между тем, в июне 2016 года Центральный банк зарегистрировал изменения в решение о выпуске и проспект этих бондов: компания продлила срок обращения бумаг до 8 лет. Они имеют 16 полугодовых купонов. Ставка 15-го купона - 5,34% годовых. Облигации должны быть погашены в ноябре 2021 года.