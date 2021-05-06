Ожидается высокая волатильность котировок акций Peloton - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ожидается высокая волатильность котировок акций Peloton Interactive после публикации отчетности компании в четверг, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Peloton Interactive Inc. , производитель домашнего спортивного оборудования, потерял 15% после того, как компания объявила об отзыве своих продуктов Tread+ и Tread. Компания был одной из самых популярных "пандемийных историй" (+400% в течение 2020г). Мы ожидаем высокой волатильности акций после публикации отчётности в четверг", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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