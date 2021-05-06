Рынок акций может незначительно подрасти в начале торгов в четверг - "Алор Брокер"

Рынок акций может незначительно подрасти в начале торгов в четверг, отмечается в комментарии "Алор Брокер".

"Спекулятивно интересно выглядит "Северсталь", завершившая среду в минусе. Но на среднесрочную перспективу покупать бумаги металлургов еще страшно. Лучше подождать пока ФАС предъявит объем своих претензий. Приближается отсечка реестра Сбербанка. Переходить через нее относительно безопасно: обычно дивидендный гэп по Сберу меньше, чем объем выплат, да и закрывает его бумага быстро. Поэтому не исключено, что акции дойдут до следующей цели роста - 310 руб. Обновили исторические рекорды акции самой Мосбиржи на данных о росте оборотов в апреле. По нашему мнению, бумага торгуется в "справедливых" ценах, может быть краткосрочно даже чуть-чуть перекуплена", - отмечает аналитики инвесткомпании Алексей Антонов.

Нефть практически подошла в среду к отметке $70 за баррель. По мнению эксперта, преодоление ее и закрепление выше будет выглядеть странным, хотя и нынешние цены еще пару месяцев назад казались очень высокими. В среду нефть поддержала статистика из США, согласно которой запасы нефти снизились на 8 млн баррелей при ожидавшихся -2,3 млн.

"Совсем скоро в Штатах начнется сезон отпусков, что вызовет рост спроса на топливо. В ожидании этого, а также прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Европе и Индии, нефть вполне может остаться в диапазоне $65-70 за баррель до появления нового драйвера роста", - прогнозирует Антонов.

Внешний фон перед открытием торгов в четверг, на взгляд эксперта "Алор Брокер", складывается нейтральным, поэтому единственным позитивом для нас служит дорожающее сырье. Сейчас сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 3700 пунктов, но без роста Америки дойти до него в ближайшие дни будет сложно, полагает Антонов. Желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет лишь нарастать.

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