Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в четверг - "Алго Капитал"

Вероятно нейтральное начало торгов на рынке акций РФ в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3630-3655 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3610, 3600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 п.", - отмечает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, считает эксперт. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона.

Манжос полагает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди многочисленной иностранной статистики максимальную практическую значимость будет иметь публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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