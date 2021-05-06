06 мая 2021 года 09:40
Утренние прогнозы: умеренно-позитивный старт торгов акциями в четверг сменится консолидацией
Аналитики оценивают внешний фон, сложившийся на утро четверга, как нейтральный и ждут незначительного роста акций в начале торгов. В дальнейшем вероятна консолидация рынка, желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет расти.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи остается в актуальном среднесрочном восходящем канале. Котировки вновь поднялись выше 3600 п., так что открылись новые целевые ориентиры в районе 3690-3700 п. Пока нет уверенности, что они будут достигнуты уже в самое ближайшее время - могут помешать дивидендные отсечки у тяжеловесных акций, главным образом у Сбербанка в следующий вторник. В четверг лучше рынка могут выглядеть представители нефтегазового сектора. Также уверенную динамику могут показывать и металлурги на фоне роста цен на металлы. В частности, это касается "Русала", "Норникеля". В черной металлургии после локальной коррекции также может вернуться спрос. В фокусе: "Северсталь" и НЛМК".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3630-3655 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3610, 3600 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3660, 3680 п.
После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем смешанную динамику. Лидерами роста будут бумаги банков и нефтегазового сектора. Ориентир для индекса Московской биржи: 3600-3650 пунктов".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием торгов в четверг складывается нейтральным, поэтому единственным позитивом для нас служит дорожающее сырье. Сейчас сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 3700 пунктов, но без роста Америки дойти до него в ближайшие дни будет сложно. Желание зафиксировать спекулятивную прибыль последних дней будет лишь нарастать".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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