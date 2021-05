Dow Jones обновил рекорд, Brent - $69,11 за баррель

Индекс Dow Jones обновил рекорд, акции технологических компаний подешевели. Индексы Азии меняются без единой динамики, Япония в плюсе после длинных праздников. Нефтяные цены умеренно растут после разнонаправленных изменений накануне, Brent - $69,11 за баррель.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до нового рекордного максимума по итогам торгов в среду на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США.

В то же время акции компаний технологического сектора продолжили снижаться четвертую сессию подряд.

Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

Ранее в интервью американскому изданию The Atlantic Йеллен сказала, что, вероятно, потребуется повышение процентных ставок для предотвращения перегрева американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Во вторник фондовый рынок США не продемонстрировал единой динамики, при этом индикатор Nasdaq Composite завершил торги максимальным дневным падением с марта на фоне распродажи акций технологических компаний.

Представители ФРС полагают, что инфляция в США вряд ли выйдет из-под контроля, несмотря на беспрецедентные государственные расходы, направленные на борьбу с пандемией коронавируса.

"Я думаю, что риск этого сценария маловероятен", - заявил в ходе онлайн-конференции в среду председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс.

Схожую точку зрения высказала и член совета управляющих ФРС Мишель Боумен, выступившая на отдельном мероприятии в среду. По ее словам, риск того, что инфляция будет устойчиво выше 2%-ного целевого показателя американского ЦБ "по-прежнему представляется незначительным", несмотря на улучшение перспектив экономического роста в США.

Председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил в ходе вебинара в среду, что временные факторы этой весной подтолкнут инфляцию вверх, но "ускорение темпов роста цен, скорее всего, окажется временным".

Число рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле увеличилось на 742 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP), опубликованные в среду. Это максимальный рост за последние семь месяцев.

Экономисты, опрошенные Trading Economics, Dow Jones и The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали создание 800 тыс. новых рабочих мест. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 565 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось первоначально.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 62,7 пункта по сравнению с рекордными 63,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Снижение показателя стало неожиданностью для аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение индекса до 64,3 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 64,7 пункта против 60,4 пункта в марте, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 63,1 пункта.

Это максимальное значение показателя за все время ведения расчетов с октября 2009 года.

Котировки акций General Motors Co. (SPB: GM) выросли на 4,1% в среду. Крупнейший американский автопроизводитель в первом квартале 2021 года увеличил чистую прибыль в 10 раз, в то время как выручка неожиданно снизилась на 0,7%.

Акции Activision Blizzard (SPB: ATVI) подорожали на 1,6%. Американский разработчик видеоигр в первом квартале увеличил чистую прибыль на 22,6%, а также дал хороший прогноз.

Рыночная стоимость Hilton Worldwide Holdings (SPB: HLT) снизилась на 4,4%. Американская гостиничная сеть завершила первый квартал с чистым убытком, поскольку пандемия COVID-19 продолжала оказывать негативное давление на бизнес в начале года.

Бумаги американской Coursera Inc. упали в цене на 8%. Оператор образовательной онлайн-платформы опубликовал первую квартальную отчетность после проведения IPO в конце марта. Компания увеличила выручку в первом квартале 2021 года на 64% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Капитализация Lyft Inc. (SPB: LYFT) уменьшилась на 6,3%. Американский сервис заказа такси увеличил чистый убыток в первом квартале 2021 года на 7% на фоне разовых расходов, а также снижения выручки. Однако число активных пользователей Lyft в январе-марте выросло больше, чем ожидалось.

Цены бумаг ODP Corp. подскочила на 8,8%. Владелец сети магазинов товаров для офиса Office Depot объявил о планах разделения на две компании, акции которых будут котироваться на бирже независимо друг от друга.

Акции американской Honest Company Inc., основателем которой является известная актриса Джессика Альба, взлетели на дебютных торгах на 43,8%, до $23.Компания днем ранее провела первичное размещение акций, по итогам которого она получила оценку в $1,45 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 97,31 пункта (0,29%) и составил рекордные 34230,34 пункта. Это стало 22-м по счету рекордным закрытием индекса в текущем году, пишет MarketWatch. Ранее в ходе торгов индикатор также установил внутридневной рекорд на уровне 34331,20 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 2,93 пункта (0,07%) - до 4167,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг движутся без единой динамики.

Инвесторы умеренно оптимистичны в отношении перспектив восстановления глобальной экономики и сильной квартальной отчетности компаний. Однако негативным фактором является то, что темпы вакцинации против COVID-19 в Азии отстают от Европы и США, отмечает MarketWatch.

Рынок Японии возобновил работу после "золотой недели" на позитивной ноте. Индекс Nikkei 225 к 8:26 МСК подскочил на 1,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции сталелитейных компаний JFE Holdings Inc. (+7,7%) и Nippon Steel (+7,1%), а также производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+6,8%) и Pacific Metals Co. (+6,2%).

Также поднимается стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1,5%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+3,2%), автопроизводителей Toyota Motor (+2,4%) и Nissan Motor (+2,9%).

Между тем дешевеют бумаги интернет-компании Rakuten (-5,1%), медиакомпании CyberAgent (-3,9%), производителя чипов Advantest Corp. (-1,7%) и производителя потребительской электроники Sony (-1,2%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК снизился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%.

Наиболее значительный подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd (+5,6%), выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (+3%), производителя спортивных товаров Anta Sports Products (+2,9%), нефтяных компаний CNOOC (+1,9%) и Sinopec (+1,2%).

Цена акций онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd. выросла на 0,3%.

Между тем дешевеют акции фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd (-5,8%), автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd (-2%), интернет-гиганта Tencent Holdings (-0,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК поднялся на 0,55%.

В том числе цена бумаг Dong Il Steel Mfg. Co., выпускающей стальную продукцию, подскочила почти на 30%, производителя нефтехимической продукции Korea Petroleum Industrial Co. Ltd. - на 19%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. и автопроизводителя Hyundai Motor снизилась на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:29 МСК уменьшился на 0,7%.

Котировки акций Nearmap Ltd., специализирующейся на 3D-картах, упали на 21,2%, Appen Ltd., работающей в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, - на 19,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,8% и 0,7% соответственно.

Nasdaq Composite снизился на 51,08 пункта (0,37%) и составил 13582,42 пункта, завершив в минусе четвертый день подряд.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов в четверг, продемонстрировав разнонаправленные изменения по итогам предыдущих торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК в четверг составляет $69,11 за баррель, что на $0,15 (0,22%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,08 (0,1%) - до $68,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $65,67 за баррель, что на $0,04 (0,06%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,06 (0,1%) - до $65,63 за баррель.

Данные Минэнерго США, обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,99 млн баррелей. Это максимальное падение с января.

"Увеличение объемов нефтепереработки и значительный экспорт привели к существенному сокращению нефтяных запасов", - сказал MarketWatch Мэтт Смит из ClipperData.

По мнению эксперта, активность нефтепереработки будет только повышаться в преддверии летнего сезона поездок в США.

В то же время, запасы бензина в США выросли по итогам пятой недели подряд, а спрос на бензин сократился на 10 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до минимальных за последние шесть недель 8,86 млн б/с. Спрос на дистилляты снизился на 5% - до 4,13 млн б/с.

"Увеличение запасов бензина умерило энтузиазм", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

Беспокойство инвесторов продолжает вызывать эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где в некоторых частях страны был введен локдаун. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на нефтяной спрос.

"Импорт нефти в страну в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на фоне усиления экономической активности, однако он может снова сократиться из-за восстановления локдаунов", - сказал старший сырьевой менеджер Phillips Futures Автар Санду.