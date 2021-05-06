Рубль утром относительно стабилен к доллару и евро на фоне неоднозначных внешних факторов

Москва. 6 мая. Изменения курса доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,82-74,9 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,88 руб./$1 (+2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 89,81 руб./EUR1 (-6,75 коп. к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,94 коп. к уровню закрытия 5 мая, до 81,6 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,83 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 3,58 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", слабые разнонаправленные движения рубля в обеих валютных парах на старте торгов 6 мая связаны с неоднозначными внешними факторами. Поддержку рублю оказывают подрастающие цены на нефть. Вместе с тем, на мировом рынке наблюдается снижение аппетита инвесторов к риску. Спокойствие рынка частично обусловлено и длительными майскими праздниками.

Днем ранее рубль рос к доллару и евро на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США перед возможной встречей между Путиным и Байденом.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $69,07 за баррель, что на 0,16% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $65,67 за баррель, что на 0,06% выше уровня на закрытие рынка 5 мая.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,68%, китайский CSI300 снижается на 1,29%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,06%.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся до нового рекордного максимума по итогам торгов в среду на фоне ослабления беспокойства по поводу возможного повышения процентных ставок в США. Министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой о возможном повышении процентных ставок днем ранее оказали давление на рынок, заявила на мероприятии The Wall Street Journal, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики Федеральной резервной системы (ФРС), ни давать рекомендации Федрезерву.

В то же время акции компаний технологического сектора продолжили снижаться четвертую сессию подряд.