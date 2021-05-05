Рубль вечером продолжает немного повышаться к доллару и евро на растущей нефти и надеждах на смягчение геополитической напряженности

Москва. 5 мая. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США в период подготовки возможной встречи в июне президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,71 руб./EUR1, подешевев на 22,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,2 копейки - до 81,49 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро на вечерних торгах на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США перед возможной встречей между Путиным и Байденом. Президент США заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

Цены на нефть находятся вблизи двухмесячных максимумов, после публикации данных Минэнерго США, которые показали существенное снижение запасов нефти в стране. Поддержку рынку энергоносителей также оказывают ожидания увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона. Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии.

Накануне Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-апреле 2021 года сложилась в размере $60,47 за баррель, тем временем говорится в сообщении Минфина РФ. За аналогичный период прошлого года она составила $41,04 за баррель. Таким образом, цена выросла на $19,43 за баррель, или на 47%.

В апреле цена составила $62,50 за баррель, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года в 3,4 раза - на $44,28 с $18,22 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,7% - до $69,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,52% - до $66,03 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,99 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Это максимальное падение с начала января.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts аналитики ожидали, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на 3,9 млн баррелей.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в среду на валютных площадках развивающихся рынков наблюдалась смешанная динамика - рубль демонстрировал очевидное укрепление вместе с валютами Бразилии и ЮАР, в минусе торговалась турецкая лира, а валюты Индонезии, Индии и Мексики показывали не столь значительное изменение.

"Положительная динамика российской валюты была обусловлена прежде всего ростом нефтяных котировок. В частности, стоимость марки Brent близка к отметке в $70 и обновлению максимума с середины марта. Также инвесторы по-прежнему испытывают надежды в отношении возможной встречи президентов РФ и США в июне, что несколько ослабляет геополитическую напряженность на локальном рынке. Также следует отметить, что еще накануне майских праздников ряд игроков активно уходили в доллар, страхуясь от рисков на период длинных выходных. Однако ничего страшного не случилось, и сейчас те инвесторы, кто остался на рынке в праздники, постепенно сокращают свои позиции в зарубежной валюте", - подчеркивает Кравченко.

"Растущие цены на нефть и позитивный новостной фон вокруг встречи президентов РФ и США в июне поддерживают российские активы. В то же время сегодня ночью госсекретарь США призвал к совместным действиям в давлении на Россию, что, хоть и не было негативно воспринято рынком, но напоминает о том, что санкционная премия в российских активах остается. Мы ожидаем, что рубль попробует укрепиться до 74,5 руб./$1 с перспективой дальнейшего движения в сторону 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 мая на 39,5 копейки, до 74,8617 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,68 копейки, до 89,7742 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 34,13 копейки по отношению ко вторнику и составил 74,7817 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК упал на 25,77 копейки и составил 74,7869 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 942,544 млн, из которых $390,262 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 552,282 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 47,58 копейки, до 89,7482 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 48,62 копейки и составил 89,7081 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR361,861 млн, из которых EUR122,661 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR239,2 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,87% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - до 5,1% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 5,26% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,81% годовых.