Цены евробондов РФ в среду чуть подросли благодаря растущей нефти и стабильной динамике UST

Москва. 5 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду слегка подросли благодаря как растущей нефти, так и стабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию вторника и составила 115,67% от номинала, что соответствует доходности 1,775% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась по отношению к 4 мая всего на 0,4 базисного пункта и составила 101,035% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,03% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 0,5 пункта, составив 174,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 130,97% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 3,805% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 126,38% от номинала (доходность снизилась также на 1 базисный пункт и составила 3,79% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 4 базисных пункта, до 113,05% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 2,02% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 109,09% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт - до 0,97% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 13 базисных пунктов, подорожав до 123,57% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 3,82% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в стоимости на 20 базисных пунктов, до 111,09% от номинала (доходность снизилась на 3,5 базисного пункта - до 2,3% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в небольшом плюсе, при этом доходность десятилетнего выпуска с погашением в 2029 году снизилась за день на 3 базисных пункта, до 2,63% годовых. Основным позитивным фактором для российских долговых бумаг выступают растущие цены на нефть, которые уверенно приближаются к отметке $70 за баррель для сорта Brent. Кроме того, поддержку отечественным активам в настоящее время оказывают ожидания возможной скорой встречи президентов России и США. При этом в секторе американских казначейских обязательств отмечается в целом стабильная динамика, в частности доходность десятилетних бумаг колеблется в диапазоне 1,59-1,60% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.