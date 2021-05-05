Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 6 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в секторе услуг и общий индекс деловой активности Китая в апреле от Caixin (04:45 МСК);

- производственные заказы Германии в марте (09:00 МСК);

- окончательный индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в апреле (11:30 МСК);

- розничные продажи еврозоны в марте (12:00 МСК);

- решение Банка Англии по денежно-кредитной политике (14:00 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК)

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты "Юнипро" за I кв. 2021 г по МСФО;

- квартальные результаты Air France-KLM, AIG, ArcelorMittal, Enel, ING Group, Munich Re, Societe Generale, Unicredit, Volkswagen.

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