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05 мая 2021 года 15:36

Рубль днем удерживает позитивный настрой к доллару и евро благодаря нефти и надеждам на смягчение геополитической напряженности

Москва. 5 мая. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США в период подготовки возможной встречи в июне президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Курс доллара США составил 74,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,84 руб./EUR1, подешевев на 10,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,36 копейки - до 81,56 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 мая на 39,5 копейки, до 74,8617 руб./$1, и уменьшил курс евро на 67,68 копейки, до 89,7742 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает немного подрастать к доллару и евро на дневных торгах на фоне растущей нефти и ожиданий смягчения геополитической напряженности между Россией и США перед возможной встречей между Путиным и Байденом. Американский глава заявил, что рассчитывает на переговоры с президентом РФ во время поездки в Европу в июне.

"Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим", - сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста о перспективах такой встречи в ходе поездки лидера США в Европу.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден посетит саммит G7 в Корнуолле (Великобритания), запланированный на 11-13 июня, саммит НАТО в Брюсселе 14 июня и саммит США-ЕС также в столице Бельгии.

Цены на нефть растут на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона. Рынок надеется, что восстановление спроса в США и Европе позволит компенсировать его снижение из-за эпидемиологической ситуации в Азии.

Накануне Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью американскому изданию The Atlantic, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией Байдена, будут реализованы.

"Возможно, необходимо будет немного поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев экономики, несмотря на то, что планируемые инвестиции достаточно малы по сравнению с размером экономики США", - сказала Йеллен. "Однако эти инвестиции необходимы, чтобы наша экономика оставалась конкурентоспособной и эффективной, и я думаю, что она будет расти быстрее благодаря им", - добавила она.

Чуть позднее Йеллен, которая ранее сама была главой Федрезерва, пояснила, что она не пытается ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву. "Если кто и ценит независимость ФРС, то это я, - сказала она. - Денежно-кредитная политика - это дело ФРС, и я не буду высказывать свое мнение на этот счет".

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране, при этом Brent приближается к отметке в $70 за баррель.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 1,23% - до $69,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 1,16% - до $66,45 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

По данным API, запасы бензина сократились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts ожидают, что официальные данные покажут снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,9 млн баррелей, бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Официальные данные о запасах в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

"Растущие цены на нефть и позитивный новостной фон вокруг встречи президентов РФ и США в июне поддерживают российские активы. В то же время сегодня ночью госсекретарь США призвал к совместным действиям в давлении на Россию, что, хоть и не было негативно воспринято рынком, но напоминает о том, что санкционная премия в российских активах остается. Мы ожидаем, что рубль попробует укрепиться до 74,5 руб./$1 с перспективой дальнейшего движения в сторону 74 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На стороне предложения нефти в ближайшие месяцы ожидается рост. Страны ОПЕК+ в мае увеличивают добычу на 0,7 млн баррелей в сутки. Планируется, что увеличение будет более чем компенсировано сильным спросом. Всего с мая по июль страны ОПЕК+ добавят на рынок около 2,1 млн баррелей в сутки. Также с начала года наблюдается рост добычи в Иране, который ведет активные переговоры о снятии санкций США с нефтегазового экспорта. Если переговоры увенчаются успехом, то иранская добыча может вырасти на 1,5 млн баррелей в сутки", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,87% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 7 б.п. - до 5,1% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 5,26% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 1 б.п. - до 5,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 5,81% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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