Акции ТГК-1 - ставка на дивиденды - "Финам"

Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции "ТГК-1" с прогнозной ценой на уровне 0,012 руб.

Как говорится в комментарии руководителя отдела анализа акций Наталии Малых, акции оценены адекватно и предпосылок для существенной переоценки капитализации в большую сторону в настоящее время нет. На взгляд аналитика, акции эмитента скорее являются дивидендным вариантом.

Квартальный отчет "ТГК-1" по прибыли по МСФО может, по прогнозам эксперта, раскрыть улучшение динамики прибыли в сравнении с прошлым годом на фоне высокой динамики производственных показателей, роста цен на электроэнергию на РСВ, восстановления экспортного направления.

Операционный отчет за первый квартал показал повышение выработки электроэнергии на 11% г/г и рост отпуска тепловой энергии на 21% г/г на фоне увеличения потребления, в том числе за счет более холодной зимы. Эти факторы, отмечает Малых, должны компенсировать сокращение выручки от реализации мощности после окончания сроков ДПМ по нескольким объектам (в 2011 году по этой программе "ТГК-1" ввела в эксплуатацию генерирующие объекты с совокупной установленной мощностью 665 МВт).

Аналитик отмечает, что в фокусе инвесторов также находится решение компании по дивидендам за прошлый год. "Наш прогноз 0,00107 руб. подразумевает доходность около 9%, одну из лучших в отрасли, но мы обращаем внимание, что высокая доходность ассоциируется с ожиданиями ухудшения по прибыли в этом году из-за окончания ДПМ по ряду объектов, и есть риск незакрытия дивидендного гэпа", - указывает Малых.

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