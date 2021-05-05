Рубль может продолжить укрепление в ближайшее время - "Открытие Брокер"

Курс рубля к доллару обладает шансами на продолжение укрепления в ближайшее время, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль укрепляется к доллару, как и большинство валют развивающихся рынков, на фоне аппетита к риску, а также продолжения "бычьего" тренда сырьевых цен, в том числе нефти. При этом явным лидером роста в сегменте Emerging Markets является бразильский реал, который дорожал на 1% на ожиданиях повышения процентных ставок Центробанком Бразилии. Техническая картина в паре USD/RUB будет выглядеть довольно позитивно для продолжения нисходящего движения курса, если торговый день в среду завершится ниже 100-дневной скользящей средней линии с текущим значением на 74,78 руб./$1", - отмечает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

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