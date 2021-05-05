Рынок акций РФ закроет торги в среду, скорее всего, в плюсе - "Велес Капитал"

Российский рынок акций закроет торговую сессию в среду, скорее всего, в плюсе, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии в среду росли, но воздержались от обновления предыдущих максимумов. В частности, рублевый индикатор немногим не дотянул до исторического пика в 3627 пунктов. На данный момент внешние факторы предвещают закрытие российского рынка в плюсе по итогам дня, хотя, возможно, и несколько ниже текущих отметок", - отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова.

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