Цена GDR TCS Group может вырасти до $72 на горизонте 12 месяцев - Sber CIB

Аналитики Sber CIB повысили целевую цену GDR TCS Group с $46,5 до $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка.

"Начало 2021г было неоднозначным для финансового сектора. Российские банки можно отнести к цикличной отрасли: в последнее время спрос на кредиты рос на фоне восстановления экономики, а резервы сокращались. Мы выделяем TCS Group: с начала года стоимость компании выросла на 80% благодаря хорошим показателям. В апреле мы повысили оценку TCS Group в 1,5 раза. Целевая цена акций компаний на горизонте 12 месяцев пересмотрена с $46,5 до $72, или с 3 460 рублей до 5 357 рублей по курсу на закрытие торгов 28 апреля", - пишут эксперты Sber CIB.

Аналитики ожидают, что число активных пользователей экосистемы TCS Group увеличится с 10 млн до 17 млн к концу 2023г, а прибыль в 2021-2023гг будет ежегодно расти в среднем на 23%. Банковский бизнес, включая страхование, остаётся ключевым элементом: в 2023г он должен обеспечить группе две трети прибыли.

"TCS Group традиционно опережает рыночные тенденции. Ее инициативы в таких сферах, как розничное брокерское обслуживание, банковское обслуживание малого и среднего бизнеса и онлайн-эквайринг, должны принести плоды в ближайшие три года. Вклад этих бизнесов в доход группы увеличится с 16% в 2020г до 24% в 2023г. Все эти сегменты обладают огромным потенциалом роста", - отмечают эксперты Sber CIB.

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