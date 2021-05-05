Рубль может укрепиться до 71-73 руб./$1 к концу года при высокой цене нефти - Райффайзенбанк

Рубль сохранит потенциал укрепления до 71-73 руб./$1 к концу года при сохранении высокой цены нефти, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

"Рубль в последние дни торгуется вблизи отметки в 74-75 руб./$1 при цене нефти Brent в $67-69/барр. - столь высокая рублевая цена нефти (4,9-5,1 тыс. руб./барр.) явно не является показателем крепости рубля. Фундаментально при таких ценах на нефть, по нашим оценкам, курс рубля должен быть вблизи отметки в ~65 руб./$1. Основным фактором сейчас является сохранение негативного санкционного фона (возобновление риторики по поводу отключения российской банковской системы от SWIFT, риски ужесточения санкций на ОФЗ). Наш базовый сценарий не предполагает жестких санкций до конца года, однако мы полагаем, что в ближайшие месяцы санкционная премия не уйдет с локального валютного рынка вплоть до конца года (хотя и немного снизится). При сохранении высоких цен на нефть курс рубля будет даже иметь небольшой потенциал для укрепления к концу года (до 71-73 руб./$1)", - отмечает аналитик банка Станислав Мурашов.

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