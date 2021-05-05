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05 мая 2021 года 11:32

Рынок акций РФ утром растет вслед за нефтью во главе с Сургутнефтегазом, индекс Мосбиржи нацелился на максимум

Москва. 5 мая. Рынок акций РФ утром в среду растет вслед за дорожающей нефтью (Brent поднялась к $70 за баррель) на сигналах роста спроса, а также на фоне подъема фондовой Европы; индекс Мосбиржи превысил рубеж 3600 пунктов и нацелился на исторический максимум во главе с бумагами "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3617,99 пункта (+1,1%, исторический максимум от 27 апреля - 3627,91 пункта), индекс РТС - 1522,76 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,5%.

Доллар стоит 74,85 рубля (без изменений).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), "Московской Биржи" (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефтянка продолжает тащить индекс МосБиржи к рекордам.

Поводов для роста рублевых акций всего два. Первый - это возвращение в портфели бумаг, которые были проданы перед первыми майскими праздниками "на всякий случай", для снижения рисков. Второй - рост нефти и других сырьевых ресурсов.

Нефть Brent всерьез нацелилась проверить сопротивление $70 за баррель, локомотивом на рынке акций РФ выступают бумаги нефтегазового сектора, которые отыгрывают "дорогую нефть в рублях". Акции Сбербанка перешли рубеж 300 руб. и вполне могут двинуться еще выше, ближе к 310 руб. В понедельник бумага будет последний день торговаться с дивидендами, а дивидендный "гэп" она обычно закрывает быстро. Поэтому через отсечку реестра можно переходить в "лонгах". Акции ВТБ остаются фундаментально недооцененными и сильно отстают от роста рынка за последние годы. Но локально бумаги ВТБ уже сильно перекуплены с технической точки зрения, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в среду рынок ждет публикация данных по занятости в частном секторе в апреле по оценке ADP, а также индексов деловой активности в секторе услуг. Нефть достигла новых пиков пика с марта, что подтверждает неплохую вероятность продолжения роста к мартовским максимумам ($70,03 за баррель Brent и $67,98 за баррель WTI). Покупателям на руку играют ожидания увеличения спроса на "черное золото" в ходе летнего периода.

Индексы МосБиржи и РТС отменили негативный сигнал конца прошлой недели, поэтому можно говорить о возможном сохранении импульса к росту и стремлении индексов в район максимумов. В течение дня инвесторы традиционно будут реагировать на макроэкономические и корпоративные данные. В мировом сообществе продолжаются разговоры о возможной встрече Путина и Байдена в июне, надежды на которую выразил американский президент, что благоприятно для стабилизации геополитического фона. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3540-3630 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаил Шульгин, внешний фон в среду выглядит умеренно позитивным. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут после распродаж во вторник, вызванных комментариями главы Минфина США Джанет Йеллен. Среди российских корпоративных событий среды можно выделить публикацию "Мосбиржей" данных об объеме торгов за апрель. Довольно много представителей ФРС выступят в среду на разного рода мероприятиях.

Внешние фондовые площадки демонстрируют волатильность. В Европу вернулись негативные настроения, даже несмотря на предложение Еврокомиссии открыть к летнему сезону пляжи Испании, Италии и Греции, а также Рим, Париж и Берлин для туристов, которые полностью прошли процедуру вакцинации. Планы Еврокомиссии формируют ротацию в циклические акции из бумаг компаний, которые зарабатывали во время локдаунов. Соответственно, акции интернет-аптек и онлайн-магазинов оказались под давлением.

В США в основном под давлением оказались акции технологических тяжеловесов, типа Apple или Tesla. В финансовом сообществе, в попытке объяснить минорную динамику, можно услышать о факте обострения отношений между Китаем и Тайванем. Тайвань в последнее время сообщает о многократных нарушениях своего воздушного пространства авиацией КНР. Однако причиной слабости акций, скорее всего, являются недавно достигнутые рекордные максимумы. Импульс роста иссяк, а новых драйверов для дальнейшего ралли пока нет, считает эксперт.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,1-1,9%, падение Nasdaq (-1,9%) стало максимальным с марта на фоне распродаж акций технологических компаний во главе с бумагами Apple (-3,5%).

Инвесторы оценивали заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая сказала, что Федеральной резервной системе (ФРС), возможно, придется поднять процентные ставки, чтобы предотвратить перегрев американской экономики, если программы бюджетных расходов, предложенные администрацией президента США Джо Байдена, будут реализованы.

Американские штаты продолжают смягчать карантинные меры на фоне увеличения числа вакцинированных граждан. Власти Нью-Йорка, Нью-Джерси и Коннектикута объявили, что большинство ограничений на количество посетителей в общественных местах будут отменены 19 мая. Губернатор Флориды Рон Десантис в понедельник подписал указ о немедленной отмене всех карантинных мер в штате.

В среду в Азии на работающих биржах также отмечалась смешанная динамика индексов акций (биржи Японии, Южной Кореи и материкового Китая не работают в связи с праздниками, гонконгский Hang Seng просел на 0,5%) в свете заявлений главы Минфина США, но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1-1,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,25%).

Нефть утром в среду продолжает подъем на ожиданиях увеличения спроса вслед за снятием коронавирусных ограничений в США и Европе в преддверии летнего туристического сезона; цена Brent находится почти на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $69,75 за баррель (+1,3% и +2% во вторник), июньская цена WTI - $66,47 за баррель (+1,2% и +1,9% накануне).

Накануне американский президент Джо Байден заявил, что США ставят целью вакцинировать 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля. Ранее на этой неделе Еврокомиссия предложила смягчить действующие ограничения, разрешив въезд в ЕС привитым от COVID-19 туристам, а также туристам из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает отменить карантинные меры к 21 июня.

Тем временем, данные Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 30 апреля, на 7,7 млн баррелей. Столь существенное падение, если оно будет подтверждено докладом Минэнерго США, станет максимальным с конца января.

Официальные данные о запасах в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+2,9%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,4%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,6%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-2,5%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,94 млрд рублей (из них 3,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,25 млрд рублей на бумаги банка ВТБ и 2,14 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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