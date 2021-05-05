Инвесторам следует обратить внимание на акции сырьевых компаний РФ - Россельхозбанк

Инвесторам следует обратить внимание на акции сырьевых компаний РФ, которые в этом году способны выиграть от ситуации, сложившейся на мировом товарном рынке, полагает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Михаил Армяков.

"Данные Росстата указывают на постепенный рост инфляционного давления в российской экономике. Банк России особо отмечает подъем инфляционных ожиданий населения, которые достигли максимальных значений с февраля 2017г. Центральный банк ожидает, что меры, предпринимаемые им, позволят замедлить темпы роста цен уже во втором полугодии. К середине 2022г инфляция может вернуться к уровню 4% годовых. В таких условиях делать ставку на инфляционную динамику в России мы считаем неразумным", - отмечает Армяков.

Эксперт рекомендует обратить внимание на рост мировых цен на сырьевые товары, прежде всего на металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию, энергоресурсы. "Подобная ценовая динамика объясняется динамичным восстановлением мировой экономики. По прогнозу МВФ рост мирового ВВП в 2021г может ускориться до 6%. Поэтому, в текущем году следует отдать предпочтение российским сырьевым компаниям, которые способны выиграть от ситуации, сложившейся на мировом товарном рынке", - указывает эксперт банка.

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